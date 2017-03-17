Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита»
Экс-игрок сборной Украины будет помощником Мирчи Луческу в российском клубе.
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Соглашение рассчитано на 2 года.
Анатолий Тимощук родился 30 марта 1979 года в Луцке. Воспитанник местной «Волыни».
В составе
«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении клуба.
Как сообщал УНИАН, на данный момент «Зенит» занимает 3-е место в чемпионате России по футболу отставая на 8 очков от лидирующего в турнирной таблице московского «Спартака».
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