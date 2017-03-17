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17 марта 2017, 2:11 | Футбол: Премьер-лига | УНИАН

Тимощук вошел в тренерский штаб «Зенита»

Экс-игрок сборной Украины будет помощником Мирчи Луческу в российском клубе.

<nobr>Экс-игрок</nobr> сборной Украины будет помощником <span class=error>Мирчи</span> <span class=error>Луческу</span> в российском клубе. Увеличить
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Экс-футболист донецкого «Шахтера», санкт-петербургского «Зенита» и мюнхенской «Баварии» Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе «Зенита» в качестве помощника Мирчи Луческу, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

Соглашение рассчитано на 2 года.

Анатолий Тимощук родился 30 марта 1979 года в Луцке. Воспитанник местной «Волыни».

В составе сине-бело-голубых Анатолий Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

«Футбольный клуб “Зенит” приветствует Анатолия Тимощука на новом посту и желает новых спортивных достижений вместе с сине-бело-голубыми», — говорится в сообщении клуба.

Как сообщал УНИАН, на данный момент «Зенит» занимает 3-е место в чемпионате России по футболу отставая на 8 очков от лидирующего в турнирной таблице московского «Спартака».

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