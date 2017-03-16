«Ростов» внес в заявку защитника Симича после разрешения РФС

«Ростов» во вторник объявил о подписании контракта с 29-летним Симичем до конца нынешнего сезона.

На официальном сайте Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) указано, что Симич заявлен в четверг и будет выступать за команду из Ростова-на-Дону под 22-м номером.