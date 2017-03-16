«Ростов» внес в заявку защитника Симича после разрешения РФС
МОСКВА, 16 мар —
Р-Спорт. Комитет Российского футбольного союза (РФС) по статусу игроков разрешил «Ростову» внести в заявку вне регистрационного периода черногорского защитника Марко Симича для участия в соревнованиях под эгидой РФС, сообщается на официальном сайте организации.
«Ростов» во вторник объявил о подписании контракта с 29-летним Симичем до конца нынешнего сезона.
На официальном сайте Российской футбольной
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