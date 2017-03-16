Семин: Со «Спартаком» в нападении сыграют Ари и Майкон

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в преддверии матча со «Спартаком» назвал линию атаки команды и выделил одно из главных противостояний дерби — Виталий Денисов против Александра Самедова. Переворот имени Мамаева. «Краснодар» обыграл «Локо».

— Расстроили после поражения от «Краснодара» в предыдущем туре?

— Игра расстроила, потому что в матче, который длится девяносто минут, мы проиграли буквально пятнадцать минут в начале второго тайма. После поражений психологическое состояние обычно приходится восстанавливать, и мы его восстановили перед «Спартаком». Это московское дерби, придет полный стадион. Этот факт придаст эмоций игрокам. И на матче с «Краснодаром» была большая посещаемость — почти десять тысяч. Это считается хорошим показателем. Но не удалось победить, хотя мы были близки к этому. Честно говоря, мне многое не понятно в том, что пишут в прессе. Писали, что судья не дал пенальти в наши ворота, но никто не сказал, что был стопроцентный одиннадцатиметровый на Игнатьеве. Там все было видно невооруженным взглядом. Либо это специально такая акция. Сейчас в интервью тренеры говорят, мол, этот судья для нас не хороший, этот хороший… Мы ничего не говорим. Мы проиграли.

— Поняли, что случилось в те самые 15 минут?

— Да. В футбол выигрывает тот, кто все девяносто минут обладает полной концентрацией в каждом эпизоде. Мы в эти 15 минут потеряли концентрацию и допустили простые, нелепые ошибки.

— Была информация, что вас могут серьезно оштрафовать и даже дисквалифицировать за выход за пределы технической зоны. Будете ли сдерживаться в дерби?

— В первый раз слышу от вас! Откуда эта информация?

— Официально — от КДК РФС.

— Думаю, что это неправильно. Вышел я, может, всего лишь на метр за линию. Не знаю, кто там мерил расстояние и контролировал. Я не вижу в этом особенных негативных моментов в отношении футбола. Обычные эмоции тренера на действия игрока или судьи. Разве я кого-то оскорбил в грубой форме?! Нет. Ничего страшного не произошло.

— Насколько тяжело будет контролировать эмоции в дерби со «Спартаком»?

— Посмотрим. Как пойдет дело!

— Какой для вас самый запоминающийся матч между «Локомотивом» и «Спартаком»?

— Тот, который выигран. Мне хочется результата. Чтобы игроки полностью отдали все силы на этот матч, а то, что было вчера — не играет никакой роли.

— Будете ли перестраивать схему под «Спартак»? Может, перейдете на расстановку с двумя центральными защитниками?

— Вполне возможно. Ведь теперь в строй войдет Ари. Майкон сыграл против «Краснодара» очень и очень хорошо, за исключением эпизода, когда обязан был реализовывать выход один на один. У нас еще есть один день, и мы подумаем.

— Готовы ли играть Фарфан и Антон Миранчук?

— Антон проведет тайм за дубль, и мы посмотрим на него. Что касается Фарфана, есть определенные проблемы — он поздно приехал на сборы и очень мало провел тренировок и матчей. Я не имею полного представления о нем, чтобы дать сразу играть со «Спартаком».

— Вы сказали, что сделали определенные выводы. Они могу повлиять на кадровые перестановки?

— Да. Должны повлиять.

— У «Спартака» серьезное преимущество в турнирной таблице. Почему красно-белые так всех опережают?

— Команда хорошо играет и по праву занимает первое место. Потому что команда самая стабильная. Может, за исключением одного матча, когда проиграли 0:4 в Самаре. У «Спартака» очень хорошие эмоции, очень мощно поддерживают болельщики. Но у всех команд есть сильные стороны, а есть слабые. Сильные — это поддержка болельщиков и игра в обороне.

— Кто будет играть в нападении со «Спартаком»?

— Ари и Майкон.

— Вы впервые встретитесь с Самедовым после его ухода из «Локомотива». Пообщаетесь ним?

— Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Перед матчем я не сторонник общения с противоположной командой. У каждого свой настрой, свои мысли. Это часть футбольной жизни. От нас уходил в «Спартак» Горлукович, Черчесов играл в обоих клубах. В плане переходов нет ничего необычного. Если игроки говорят, что из ЦСКА в «Спартак» и наоборот они не переходят, у нас в этом плане все нормально. Все нормально реагируют, когда такое происходит. В том числе и руководители.

— Марат Измайлов ушел из «Краснодара». Вы с ним общались?

— Не общался. Мне очень жаль, что он не будет играть, по крайней мере, в этот период, потому что Марат очень яркий футболист. И я помню недавний матч «Краснодар» — «Зенит», где Марат был лучшим на поле в обеих командах. А что случилось… Я с ним пока не разговаривал и не знаю.

— Самедов забил первый гол за «Спартак» и назвал его самым важным в карьере. Вы наблюдали за его игрой?

— Конечно же, гол важный. Ведь этот мяч принес его команде победу над «Анжи». Забил Александр хорошо — сместился с центра, отправил мяч в сетку после подачи. Противостояние с «Локомотивом» для него очень важное, так же, как и, например, для нашего крайнего защитника Виталия Денисова противостояние с самим Самедовым. И кто кого переиграет, посмотрим.

О матче со «Спартаком» также высказался экс-форвард красно-белых, ныне выступающий в «Локо».

— «Спартаку» забивать особенно приятно? — вопрос Ари.

— Это всегда хорошо и приятно. Отдаю себе отчет в важности и сложности предстоящего матча. Мы будем максимально сконцентрированы.

— Остался ли в «Спартаке» хотя бы один футболист, с которым поддерживаете связь?

— Это все бразильцы и Джано. Постоянно с ними на связи, обмениваемся сообщениями.

— Вы провели лишь два матча, но все уже говорят об «аризависимости» «Локомотива». Это приятно?

— Могу сказать, что меня очень хорошо и сердечно приняли в команде. И это мне помогает показывать хорошую игру, позволило адаптироваться в клубе.

— Зимой вы ушли из «Краснодара», который сейчас играет в еврокубках, в «Локомотив», который только борется за то, чтобы туда попасть. Не обидный ли поворот в карьере?

— Для футболиста-профессионала очень важно играть в еврокубках, но не менее важно находиться в той команде, где тебя любят, хорошо относятся, где доверяет тренер. Поэтому рад, что попал в клуб, где мне доверяют.

— У вас за карьеру было много партнеров — полузащитников. Как вам играется рядом с Миранчуком?

— Это один из самых талантливых футболистов в России, у него есть все, чтобы стать большим футболистом — сужу по тому, как он ведет игру и раздает пасы. Мне нравится, как Миранчук играет, и наше взаимодействие будет улучшаться от матча к матчу, что приведет к коллективному успеху.

— Какое самое яркое дерби «Локо» и «Спартака» можете вспомнить?

— Мою первую игру против «Локомотива», когда я забил мяч, — Ари вспоминает матч 2010-го года, когда красно-белые победили со счетом 2:1.

— Будет ли у вас возможность посмотреть встречу «Краснодара» с «Сельтой» и будете ли болеть за бывший клуб?

— Так как у меня будет свободное время — почему бы не посмотреть этот матч?

Михаил ГОНЧАРОВ,

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

из Баковки