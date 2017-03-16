Власти: Общая задолженность «Ростова» составляет 360 млн рублей

По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах «Ростова» перед футболистами и тренерами, а минувшим летом Российский футбольный союз (РФС) накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам. В конце декабря 2016 года член совета директоров ростовчан Али Узденов заявил, что «Ростов» не имеет просроченных долгов, остались только текущие.

«Общая задолженность клуба за предыдущие периоды — около 360 миллионов рублей. Основная часть долга — налоги на фонд оплаты труд (около 250 миллионов рублей), вторая часть — премиальные основному составу и тренерам за осенние игры (около 110 миллионов рублей)», — говорится в сообщении на официальном портале правительства Ростовской области.

«Основная причина долгов в том, что в предыдущие годы доходы клуба и расходы не были сбалансированы, расходы в значительной мере превышали доходы. Задолженность имела тенденцию увеличения. И только с июля 2016 года удалось существенно переломить ситуацию. Сегодня идет тенденция к снижению долгов. В планах — задолженность по налогам и премиальным по 2016 году закрыть до конца апреля», — заявил первый замглавы региона Игорь Гуськов.