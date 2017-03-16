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16 марта 2017, 18:18 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Власти: Общая задолженность «Ростова» составляет 360 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 мар — РИА Новости, Иван Капустин. Общая задолженность футбольного клуба «Ростов», включая налоги и премиальные игрокам и тренерам, составляет 360 миллионов рублей, сообщают в правительстве Ростовской области.

По ходу прошлого сезона неоднократно сообщалось о долгах «Ростова» перед футболистами и тренерами, а минувшим летом Российский футбольный союз (РФС) накладывал на клуб запрет на регистрацию игроков за просроченные выплаты по задолженностям и трансферам. В конце декабря 2016 года член совета директоров ростовчан Али Узденов заявил, что «Ростов» не имеет просроченных долгов, остались только текущие.

«Общая задолженность клуба за предыдущие периоды — около 360 миллионов рублей. Основная часть долга — налоги на фонд оплаты труд (около 250 миллионов рублей), вторая часть — премиальные основному составу и тренерам за осенние игры (около 110 миллионов рублей)», — говорится в сообщении на официальном портале правительства Ростовской области.

«Основная причина долгов в том, что в предыдущие годы доходы клуба и расходы не были сбалансированы, расходы в значительной мере превышали доходы. Задолженность имела тенденцию увеличения. И только с июля 2016 года удалось существенно переломить ситуацию. Сегодня идет тенденция к снижению долгов. В планах — задолженность по налогам и премиальным по 2016 году закрыть до конца апреля», — заявил первый замглавы региона Игорь Гуськов.

«Ростов» в прошлом сезоне под руководством Курбана Бердыева (сейчас занимает пост тренера-вице-президента клуба) добился лучшего результата в своей истории, заняв второе место в чемпионате России и получив право выступить в Лиге чемпионов. На групповом этапе турнира ростовчане заняли третье место, и попали в Лигу Европы, где дошли до 1/8 финала. В первом матче этой стадии турнира «Ростов» на своем поле сыграл вничью с английским «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг в Манчестере.

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