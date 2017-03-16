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16 марта 2017, 18:15 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Громов: За РФПЛ совсем не следил, а из «Крыльев» был знаком только с Глебом

Украинский полузащитник Артём Громов поделился мыслями о переходе в «Крылья Советов».

В первой половине сезона 27-летний футболист выступал за киевское «Динамо».

«Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем. Конечно, знал о топ-клубах российского чемпионата, но не более того. Из “Крыльев” был знаком только с Александром Глебом.

В Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в “Крыльях” положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде.

Моя позиция на поле? Было пару раз, что тренеры ставили форвардом. Это было необходимо по ходу игры. Но честно говоря, это не моя позиция. Всё-таки в полузащите мне гораздо комфортнее», — цитирует Громова официальный сайт «Крыльев».

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