Громов: За РФПЛ совсем не следил, а из «Крыльев» был знаком только с Глебом

В первой половине сезона 27-летний футболист выступал за киевское «Динамо».



«Честно говоря, за РФПЛ не следил совсем. Конечно, знал о топ-клубах российского чемпионата, но не более того. Из “Крыльев” был знаком только с Александром Глебом.



В Самаре хорошая команда и отличный коллектив. Ребята открыты друг к другу, и атмосфера в “Крыльях” положительная. Адаптация прошла незаметно, теперь нужно показывать себя в матчах и приносить пользу команде.



Моя позиция на поле? Было пару раз, что тренеры ставили форвардом. Это было необходимо по ходу игры. Но честно говоря, это не моя позиция. Всё-таки в полузащите мне гораздо комфортнее», — цитирует Громова официальный сайт «Крыльев».