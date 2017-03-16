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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29102869/
16 марта 2017, 17:55 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Владимир Маркин: Болельщиков нужно не только наказывать, но и поощрять

Руководитель комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин в интервью корреспонденту «Советского спорта» прокомментировал новость о том, что сегодня в Государственной Думе приняли поправки к законопроекту, ужесточающему наказание для футбольных хулиганов:

— Насколько ужесточение административного наказания повлияет на поведение болельщиков?

— Сразу замечу, что речь идет не только о болельщиках, а о любых нарушителях правил проведения официальных спортивных мероприятий. Сотрудников и даже спортсменов это тоже касается. Поправки к кодексу приняты с учетом зарубежного опыта. Они помогут провести без эксцессов и Кубок конфедерации в этом году, и Чемпионат мира по футболу-2018, и игры Чемпионата Европы в 2020 году.

Тем не менее, считаю, что нам нужно не только воспринимать зарубежный опыт, но и идти дальше на основе собственного опыта. Возможно, уже после Кубка конфедерации будут внесены новые изменения.

— Какими могут быть эти дальнейшие изменения?

— На мой взгляд, нужно более дифференцированно походить к болельщикам, в том числе и нарушителям. Одно дело разовое нарушение, другое дело — серийное. Например, в борьбе с хамством на дорогах одинаково высокие штрафы не всегда сдерживают. Для одних граждан штраф может выглядеть запредельным, а для других, так называемой «золотой молодежи» — это как бы и невысокая плата за развлечения, к тому же именно они склонны уклоняться от уплаты многих штрафов, обходить запреты. Права отняли — ездят без прав. Лишат прав посещения стадионов — будут проникать без прав. Я бы предложил для таких серийных хулиганов прогрессивную шкалу штрафов за каждый следующий проступок после второго. А по отношению ко всем остальным, нормальным болельщикам применял гуманные нормы, а также поощрения за культурное поведение.

— Какие же могут быть законные меры поощрения для болельщиков?

— В вопросе поощрения разумеется не нужны какие-то специальные правовые нормы и законодательные акты, здесь не нужно делать каких-то резких движений, важно просто постоянно проводить работу по поощрению полезных инициатив болельщиков, возможно, вручать призы за яркие творческие находки людей. Также важно проводить работу на уровне клубов. Например, начислять, очки за лучшие баннеры, а за худшие, наоборот, снимать очки. А в конце сезона вручать призы лучшим фан-клубам, давать премии за лучшие кричалки, видеоролики — в том числе за счет собранных штрафов. Мы с коллегами обсуждали такую инициативу в Комитете РФС по безопасности и работе с болельщиками. Надеюсь, что эта инициатива будет реализована и станет реальным «пряником», который наряду с правильно и вовремя применимым «кнутом» придадут импульс в решении этой острой проблемы.
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