Владимир Маркин: Болельщиков нужно не только наказывать, но и поощрять

— Насколько ужесточение административного наказания повлияет на поведение болельщиков?

— Сразу замечу, что речь идет не только о болельщиках, а о любых нарушителях правил проведения официальных спортивных мероприятий. Сотрудников и даже спортсменов это тоже касается. Поправки к кодексу приняты с учетом зарубежного опыта. Они помогут провести без эксцессов и Кубок конфедерации в этом году, и Чемпионат мира по футболу-2018, и игры Чемпионата Европы в 2020 году.

Тем не менее, считаю, что нам нужно не только воспринимать зарубежный опыт, но и идти дальше на основе собственного опыта. Возможно, уже после Кубка конфедерации будут внесены новые изменения.

— Какими могут быть эти дальнейшие изменения?

— На мой взгляд, нужно более дифференцированно походить к болельщикам, в том числе и нарушителям. Одно дело разовое нарушение, другое дело — серийное. Например, в борьбе с хамством на дорогах одинаково высокие штрафы не всегда сдерживают. Для одних граждан штраф может выглядеть запредельным, а для других, так называемой «золотой молодежи» — это как бы и невысокая плата за развлечения, к тому же именно они склонны уклоняться от уплаты многих штрафов, обходить запреты. Права отняли — ездят без прав. Лишат прав посещения стадионов — будут проникать без прав. Я бы предложил для таких серийных хулиганов прогрессивную шкалу штрафов за каждый следующий проступок после второго. А по отношению ко всем остальным, нормальным болельщикам применял гуманные нормы, а также поощрения за культурное поведение.

— Какие же могут быть законные меры поощрения для болельщиков?