«Крылья Советов» заявили украинского полузащитника Громова

Комитет РФС по статусу игроков на своём заседании разрешил осуществить регистрацию украинского футболиста вне регистрационного периода, сообщается на официальном сайте самарской команды.



Громов будет выступать за «Крылья» под 16-м номером и может сыграть уже в ближайшем матче против «Ростова» (19 марта) в 20-м туре РФПЛ. 27-летний хавбек перешёл в российский клуб на правах свободного агента.



В текущем сезоне Громов провёл за киевское «Динамо» 12 матчей, выйдя в основном составе шесть раз.