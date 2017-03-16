В матче со «Спартаком» в нападении «Локомотива» сыграют Ари и Майкон

Встреча состоится 18 марта на стадионе в Черкизово.



«Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Красно-белые самые стабильные, за исключением разгрома в Самаре. Сильные стороны «Спартака» — болельщики и игра в обороне. В нападении со «Спартаком» будут играть Ари и Майкон.



На матче встретимся и пообщаемся с Самедовым. Перед матчем я не сторонник общаться: у каждого свои мысли перед началом игры. Уход игрока — это часть футбола: Горлукович уходил, Черчесов. Когда игроки переходят из «Локомотива» в «Спартак», к этому относятся нормально, в том числе и руководители клубов.

Гол Самедова в ворота «Анжи» был очень важным. Александр забил очень хорошо, сместился в центр и пробил после хорошей подачи. Игра со «Спартаком» будет важна и для Денисова. Виталий захочет победить в личной дуэли с Самедовым, — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.