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16 марта 2017, 16:40 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

В матче со «Спартаком» в нападении «Локомотива» сыграют Ари и Майкон

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, кто сыграет в нападении его команды в предстоящем домашнем матче 20-го тура РФПЛ со «Спартаком».

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Сёмин</span> рассказал кто сыграет в нападении его команды в предстоящем домашнем матче 20-го тура <span class=error>РФПЛ</span> со Спартаком. Увеличить
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Встреча состоится 18 марта на стадионе в Черкизово.

«Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Красно-белые самые стабильные, за исключением разгрома в Самаре. Сильные стороны «Спартака» — болельщики и игра в обороне. В нападении со «Спартаком» будут играть Ари и Майкон.

На матче встретимся и пообщаемся с Самедовым. Перед матчем я не сторонник общаться: у каждого свои мысли перед началом игры. Уход игрока — это часть футбола: Горлукович уходил, Черчесов. Когда игроки переходят из «Локомотива» в «Спартак», к этому относятся нормально, в том числе и руководители клубов.
Гол Самедова в ворота «Анжи» был очень важным. Александр забил очень хорошо, сместился в центр и пробил после хорошей подачи. Игра со «Спартаком» будет важна и для Денисова. Виталий захочет победить в личной дуэли с Самедовым, — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Илья Джапаридзе.

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