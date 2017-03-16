— Вы провели только два матча, но все говорят об «аризависимости». Что скажете?

— Мне очень сильно помог тёплый приём. Надеюсь и дальше радовать болельщиков хорошей игрой.

— Не обидно, что ушли из клуба, который играет в ЛЕ?

— Конечно, футболистам важно выстроить в еврокубках. Но не менее важно чувствовать себя в команде хорошо, где тебе доверяют.

— Вы за карьеру играли со многими хорошими атакующими полузащитниками. Как вам Миранчук?

— Это один из самых талантливых игроков в России. И у Миранчука есть все, чтобы вырасти в большого игрока.