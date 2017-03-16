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16 марта 2017, 16:35 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Ари: Миранчук — один из самых талантливых игроков в России

Атакующий полузащитник «Локомотива» Ари — об Алексее Миранчуке.

— Вы провели только два матча, но все говорят об «аризависимости». Что скажете?

— Мне очень сильно помог тёплый приём. Надеюсь и дальше радовать болельщиков хорошей игрой.

— Не обидно, что ушли из клуба, который играет в ЛЕ?

— Конечно, футболистам важно выстроить в еврокубках. Но не менее важно чувствовать себя в команде хорошо, где тебе доверяют.

— Вы за карьеру играли со многими хорошими атакующими полузащитниками. Как вам Миранчук?

— Это один из самых талантливых игроков в России. И у Миранчука есть все, чтобы вырасти в большого игрока.

Локомотив М
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