Юрий Семин: Жаль, что Измайлов не будет играть, он яркий футболист

— Будете ли варьировать тактику в ближайшем матче?

— Вполне возможно, так как вернётся Ари. Майкон ведь хорошо играл, за исключением эпизода, когда выходил один на один, и обязан был забивать гол.

— Вы сказали, что сделали выводы по матчу с «Краснодаром». Будут перестановки в составе?

— Думаю, да.

— Как считаете, почему «Спартаку» удаётся идти так стабильно по сезону?

— «Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Они стабильны. Но у всех команд есть свои слабые и сильные стороны.

— С Самедовым будете общаться перед игрой?

— Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Обычно я не сторонник общения с соперником. Но переходы — часть футбольной жизни. Ничего необычного нет.

— Говорили ли вы с Измайловым, после того, как он расторг контракт с «Краснодаром»?

— Я не общался с Измайловым. Жаль, что он не будет играть в этот период. Он яркий футболист. Но что случилось, не знаю, не говорил с Маратом.