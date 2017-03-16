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16 марта 2017, 16:33 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Юрий Семин: Жаль, что Измайлов не будет играть, он яркий футболист

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу 20-но тура и выразил мнение об уходе Марата Измайлова из «Краснодара».

— Будете ли варьировать тактику в ближайшем матче?

— Вполне возможно, так как вернётся Ари. Майкон ведь хорошо играл, за исключением эпизода, когда выходил один на один, и обязан был забивать гол.

— Вы сказали, что сделали выводы по матчу с «Краснодаром». Будут перестановки в составе?

— Думаю, да.

— Как считаете, почему «Спартаку» удаётся идти так стабильно по сезону?

— «Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Они стабильны. Но у всех команд есть свои слабые и сильные стороны.

— С Самедовым будете общаться перед игрой?

— Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Обычно я не сторонник общения с соперником. Но переходы — часть футбольной жизни. Ничего необычного нет.

— Говорили ли вы с Измайловым, после того, как он расторг контракт с «Краснодаром»?

— Я не общался с Измайловым. Жаль, что он не будет играть в этот период. Он яркий футболист. Но что случилось, не знаю, не говорил с Маратом.

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