Юрий Семин: Жаль, что Измайлов не будет играть, он яркий футболист
Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о подготовке к матчу 20-но тура и выразил мнение об уходе Марата Измайлова из «Краснодара».
— Будете ли варьировать тактику в ближайшем матче?
— Вполне возможно, так как вернётся Ари. Майкон ведь хорошо играл, за исключением эпизода, когда выходил один на один, и обязан был забивать гол.
— Вы сказали, что сделали выводы по матчу с «Краснодаром». Будут перестановки в составе?
— Думаю, да.
— Как считаете, почему «Спартаку» удаётся идти так стабильно по сезону?
— «Спартак» хорошо играет и по праву занимает первое место. Они стабильны. Но у всех команд есть свои слабые и сильные стороны.
— С Самедовым будете общаться перед игрой?
— Наверное, пообщаемся, поздороваемся. Обычно я не сторонник общения с соперником. Но переходы — часть футбольной жизни. Ничего необычного нет.
— Говорили ли вы с Измайловым, после того, как он расторг контракт с «Краснодаром»?
— Я не общался с Измайловым. Жаль, что он не будет играть в этот период. Он яркий футболист. Но что случилось, не знаю, не говорил с Маратом.
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