Щенников вернулся в общую группу ЦСКА перед матчем с «Тереком»
Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу и вместе со всеми готовится к матчу 20-го тура РФПЛ с «Тереком», сообщила
пресс-служба красно-синих в официальном аккаунте в «Твиттере».
Перед игрой 19-го тура с «Томью» Щенников получил микроповреждение, в связи с чем пропустил игру, завершившуюся победой
Матч «Терек» — ЦСКА состоится 19 марта в Грозном, начало игры запланировано на 16:30 мск.
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