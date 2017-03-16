Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29101513/
16 марта 2017, 16:32 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Щенников вернулся в общую группу ЦСКА перед матчем с «Тереком»

Защитник ЦСКА Георгий Щенников вернулся в общую группу и вместе со всеми готовится к матчу 20-го тура РФПЛ с «Тереком», сообщила пресс-служба красно-синих в официальном аккаунте в «Твиттере».

Перед игрой 19-го тура с «Томью» Щенников получил микроповреждение, в связи с чем пропустил игру, завершившуюся победой красно-синих со счётом 4:0.

Матч «Терек» — ЦСКА состоится 19 марта в Грозном, начало игры запланировано на 16:30 мск.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!