Щенников вернулся в общую группу ЦСКА перед матчем с «Тереком»

Перед игрой 19-го тура с «Томью» Щенников получил микроповреждение, в связи с чем пропустил игру, завершившуюся победой красно-синих со счётом 4:0.



Матч «Терек» — ЦСКА состоится 19 марта в Грозном, начало игры запланировано на 16:30 мск.