Павлюченко не примет участия в матче с «Рубином»

Ранее сообщалось, что Павлюченко вернётся к тренировкам в общей группе 13 марта. Форвард пропустил прошедший выездной матч 19-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:2) из-за повреждения, которое получил на зимних сборах.



«Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с “Рубином” он участие не примет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.