Павлюченко не примет участия в матче с «Рубином»
Нападающий «Урала» Роман Павлюченко не примет участия в домашнем матче 20-го тура
Премьер-Лиги с «Рубином». Об этом сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.
Ранее сообщалось, что Павлюченко вернётся к тренировкам в общей группе 13 марта. Форвард пропустил прошедший выездной матч 19-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:2)
«Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с “Рубином” он участие не примет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
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