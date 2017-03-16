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16 марта 2017, 15:38 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Павлюченко не примет участия в матче с «Рубином»

Нападающий «Урала» Роман Павлюченко не примет участия в домашнем матче 20-го тура Премьер-Лиги с «Рубином». Об этом сообщил главный тренер екатеринбургской команды Александр Тарханов.

Ранее сообщалось, что Павлюченко вернётся к тренировкам в общей группе 13 марта. Форвард пропустил прошедший выездной матч 19-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:2) из-за повреждения, которое получил на зимних сборах.

«Рома пока болеет, занимается с тренером индивидуально. К сожалению, в ближайшем матче с “Рубином” он участие не примет», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.

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