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16 марта 2017, 14:54 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и Быстровым

«Краснодар» планирует расторгнуть соглашение с полузащитником Дмитрием Торбинским. Как сообщает «Лайф», краснодарский клуб хочет разгрузить платёжную ведомость за счёт расставания с несколькими возрастными игроками, не получающими достаточно игрового времени.

Краснодар планирует расторгнуть соглашение с полузащитником Дмитрием <span class=error>Торбинским</span>. Увеличить
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Накануне стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым. Главный тренер «горожан» Игорь Шалимов позже сообщил, что игрок принял решение расторгнуть контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом.

Также, по информации издания, не останется в «Краснодаре» и ещё один хавбек — Владимир Быстров. 33-летний футболист уже активно занят поисками нового места работы — его соглашение с «быками» истекает летом нынешнего года.

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Источник: «Арсенал» может вернуться к вопросу заключения контракта с Торбинским летом

Источник: «Арсенал» может вернуться к вопросу заключения контракта с Торбинским летом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» может вернуться к вопросу подписания контракта с игроком «Краснодара» Дмитрием Торбинским нынешним летом. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к руководству тульского клуба.
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