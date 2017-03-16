«Краснодар» намерен расстаться с Торбинским и Быстровым

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Накануне стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Маратом Измайловым. Главный тренер «горожан» Игорь Шалимов позже сообщил, что игрок принял решение расторгнуть контракт с «Краснодаром» из-за проблем с коленом.



Также, по информации издания, не останется в «Краснодаре» и ещё один хавбек — Владимир Быстров. 33-летний футболист уже активно занят поисками нового места работы — его соглашение с «быками» истекает летом нынешнего года.