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16 марта 2017, 14:34 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Арсенал» может вернуться к вопросу заключения контракта с Торбинским летом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» может вернуться к вопросу подписания контракта с игроком «Краснодара» Дмитрием Торбинским нынешним летом. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к руководству тульского клуба.

Контракт 32-летнего полузащитника с «Краснодаром» истекает летом нынешнего года, клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.

«Наш клуб уже пытался подписать контракт с Торбинским в ходе зимнего трансферного окна, но тогда не удалось согласовать все детали перехода. Мы вернемся к этому вопросу летом, но для этого надо понять, будет ли “Арсенал” играть в премьер-лиге в будущем сезоне», — сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне Торбинский провел в составе «Краснодара» 18 матчей во всех турнирах.

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