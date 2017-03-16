Источник: «Арсенал» может вернуться к вопросу заключения контракта с Торбинским летом
МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» может вернуться к вопросу подписания контракта с игроком «Краснодара» Дмитрием Торбинским нынешним летом. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к руководству тульского клуба.
Контракт 32-летнего полузащитника с «Краснодаром» истекает летом нынешнего года, клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.
«Наш клуб уже пытался подписать контракт с Торбинским в ходе зимнего трансферного окна, но тогда не удалось согласовать все детали перехода. Мы вернемся к этому вопросу летом, но для этого надо понять, будет ли “Арсенал” играть в
В нынешнем сезоне Торбинский провел в составе «Краснодара» 18 матчей во всех турнирах.
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