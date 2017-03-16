Источник: «Арсенал» может вернуться к вопросу заключения контракта с Торбинским летом

Контракт 32-летнего полузащитника с «Краснодаром» истекает летом нынешнего года, клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.

«Наш клуб уже пытался подписать контракт с Торбинским в ходе зимнего трансферного окна, но тогда не удалось согласовать все детали перехода. Мы вернемся к этому вопросу летом, но для этого надо понять, будет ли “Арсенал” играть в премьер-лиге в будущем сезоне», — сказал собеседник агентства.

В нынешнем сезоне Торбинский провел в составе «Краснодара» 18 матчей во всех турнирах.