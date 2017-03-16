7 историй про Бердыева

1. Не критикует сразу после матча

— Слышал рассуждения о сходствах Курбана Бердыева с Фабио Капелло, — говорит вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков. — В глубоких знаниях тонкостей футбола, отношению к дисциплине на поле и за его пределами, — в этом общего действительно много. Но вот в управлении игроками, умении воздействовать на них с учетом характера каждого и особенностей ситуации Курбан Бекиевич заметно гибче. Его профессионализм проявляется и в том, как критиковать футболистов. За годы совместной работы припоминаю лишь несколько случаев, когда Бердыев на эмоциях высказывался сразу после матча. Обычно от замечаний по горячим следам он воздерживался, понимая, что после финального свистка все воспринимается эмоционально. Показательны замечания Бердыева в моей адрес: если у него были претензии, передавал их Виталию Кафанову, а тот в нужной форме доносил до меня.

2. Видит халтуру размером в полшага

— Насколько глубоко Бердыев понимает футбол, я понял, когда помогал ему комплектовать «Рубин», который Курбан вывел в премьер-лигу, — рассказывает агент Константин Сарсания. — Особенно впечатлил подход к выбору центральных защитников. Во время просмотра он меня ошарашивает: «Этот безответственный, тот безответственный». Тогда для меня подобная оценка звучала странно, но Бердыев добавляет: «Смотри внимательно» — и разбирает пропущенный гол и опасные моменты. На первый взгляд, говорит, защитник все делал правильно, но чуть не добежал и не успел на перехват. Потом на полшага не сместился в сторону, затем не выставил ногу, чтобы заблокировать удар. Недоработал позиционно. В итоге — у соперника голевой момент. А у защитника была возможность его предотвратить. Получается, действовал на авось! Такие Бердыеву не нужны. «Чуть недобежал», «полшага», «на долю секунды быстрее» — вот какими категориями оперирует Курбан.

3. Рейтузы для восстановления

— Бердыев — первый и единственный тренер в моей карьере, кто уделял большое внимание абсолютно всему, что касается команды, — признается экс-нападающий «Рубина» Алексей Медведев. — Например, восстановлению. Сыграли матч в Москве — оттуда лететь до Казани всего час. А Курбан Бекиевич уже контролирует, чтобы футболисты в самолете надели специальные рейтузы для ускорения восстановительных процессов.

4. Все упражнения на максимальной скорости

— Я пришел в «Рубин» в 33 года, — продолжает Медведев. — Считал, прибавлять в мастерстве можно только до определенного возраста. Но через полгода почувствовал, что и мяч увереннее принимаю, и пас у меня становится точнее, и более сложные, чем раньше, передачи стали получаться. В чем секрет? Важнейший принцип тренировочного процесса у Курбана Бекиевича: все должно выполняться на максимальной скорости и при максимальном сопротивлении. Он объяснял, что если делать упражнения в свободном темпе, как тебе кажется комфортно, то в игре это выполнять будет сложно. И на тренировке в каждом эпизоде требовал полной концентрации и скорости.

5. Каждый специалист готовится к каждой тренировке

— В нашем штабе правило — каждый должен явиться на собрание со своим планом тренировки и собственным вариантом состава на ближайший матч, — говорит тренер «Ростова» Виталий Кафанов. — И все предлагаемые упражнения с мнением по каждому игроку обосновать. Бывает, Курбан выслушивает всех, соглашается с аргументами. А потом все делает наоборот. И это срабатывает!

6. Оставить преемника

— Принцип Бердыева — в каждом клубе оставить после себя максимум возможного, — отмечает Кафанов. — Подобная ситуация возникла и на заре нашей совместной работы — в смоленском «Кристалле», который Курбан покинул в разгар чемпионата, и с ним ушли семь футболистов. Но я остался в команде до конца сезона.

Похожая ситуация сложилась прошлым летом. Объявив в начале августа об уходе из «Ростова», Бердыев подчеркнул: пока у него не подписан контракт с другим клубом, мы остаемся и полностью отдаем себя команде. Мы же тогда не могли знать, что и сборная России, и «Спартак», а потом и «Локомотив» тоже выберут других тренеров. Кроме того, он консультировал руководство «Ростова» по поводу дальнейшего развития — предложил кандидатуру Дмитрия Кириченко.

7. Проверяет, но доверяет

— Те, кто не играл в воротах, не могут понять природу некоторых ошибок голкиперов, — рассуждает Кафанов. — Большую часть матча они следят за действиями со стороны и включаются в них порой один раз в полчаса. Я в этом смысле счастливый тренер — ко мне Бердыев прислушивается. Допустим, съездит на стажировку в европейский клуб, посмотрит за работой вратарей и, вернувшись, спрашивает, почему мы не делаем упражнения, которыми часто пользуется в том клубе. Услышав мои аргументы, главный тренер соглашается.