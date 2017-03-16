Дзюба может пропустить матч с «Арсеналом»

Причина — проблемы с икроножной мышцей. Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков.

Не исключено, что Дзюба может успеть восстановиться к воскресному матчу с «Арсеналом».