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16 марта 2017, 14:26 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Дзюба может пропустить матч с «Арсеналом»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Артем Дзюба после матча 19-го тура чемпионата России против «Амкара» (0:1) пропустил две тренировки команды.

Причина — проблемы с икроножной мышцей. Повреждение форвард получил на 67-й минуте минувшей игры в столкновении с полузащитником Фегором Огуде в штрафной пермяков.

Не исключено, что Дзюба может успеть восстановиться к воскресному матчу с «Арсеналом».

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