Ольга Булышева: Сейчас у меня 262 выезда за «Амкар»

«ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА»

— Какой ваш послужной болельщицкий список?

— Я стала активно ездить с 1998-го, и сейчас у меня 262 выезда за «Амкар». Восемь подряд золотых сезонов (так называют сезон, в ходе которого человек побывал на всех выездных матчах своей команды — Прим. ред.), а всего девять. Очень надеюсь, что будет и десятый. С работой, правда, небольшие проблемы….

— Много выездных матчей, которые вы из-за каких-то приключений посмотрели не полностью?

— Один раз в Смоленске полтайма ходили вокруг стадиона, потому что нас упорно не хотели пускать. А еще была история в Краснодаре — у меня был поезд минут через 25 после матча, и я заранее подошла к сотрудникам с просьбой разрешить мне уйти с сектора сразу после финального свистка. А они взяли и в перерыве увезли меня на вокзал. Но я вернулась на стадион и досмотрела игру из обычного сектора. И потом на вокзале успела даже еще водичку купить….

— Часто возникают проблемы с этими, как вы говорите, сотрудниками?

— Вообще никогда. Но был случай, когда мы ехали на игру, особые претензии были к одному, а ссадили всех. В Котельниче, на пути в Нижний Новгород. Пришлось ехать дальше в грузовом вагоне из-под угля.

— Есть такая фанатская фишка — в день выездного матча надо обязательно искупаться в местном водоеме…

— Ну, это только в некоторых клубах является обязательным номером программы. Хотя и я тоже не упускаю такой возможности. В Элисте, где нет ни рек, ни озер, случилось чудо — как раз включили фонтан. Такое происходит у них только по каким-то особым случаям, так что для местных это стало даже большим событием, чем для нас. Но мы, конечно, присоединились с радостью.

— Какое купание было самым экстремальным?

— В Балтике — мы там были первого мая, а еще в ноябре во Владивостоке. Наверное, градусов шесть была вода.

— Какие ваши любимые города?

— Калининград и Красноярск. Краснодар местами нравится. Еще Питер, конечно.

— А куда не тянет?

— Есть надоевшие. Москва, например. В плане того, что сопутствует футболу, она уже давно не вызывает никакого интереса.

— Но это же не единственный город, куда приходится ездить из года в год. Что, например, делать в Ростове в десятый раз?

— В самом Ростове, может и нечего. Но туда можно проехать или через Сочи, или через Нальчик и побывать на Эльбрусе, например.

— С какими мыслями ждете обычно жеребьевки 1/16 Кубка?

— Тут два варианта — либо чтобы это было что-то новое и интересное, либо чтобы не было проблем на работе, ведь это всегда середина недели. Ульяновск в прошлом году, например, это был удачный вариант, вот только погода там не порадовала — такого дождя я не припомню. А еще и играли 120 минут с пенальти.

— Как пережили?

— Я-то нормально. У меня такой плащ был — не из этих разовых, а настоящий, плотный, для походов. Я под футболку его надела, потом в автобусе переоделась — и все.

— Вы еще и в походы ходите?

— Да, стараюсь. Люблю горы — например, недавно в Качканаре была. Выезд в Краснодар совместила с Красной Поляной.

«ОТ ХУЗИНА ДО ЧЕРЧЕСОВА»

— Сейчас «Амкар» иногда берет болельщиков в чартер на обратном пути, в том числе и девушек. А были тренеры, при которых вам доступ на борт был заказан?

— Рашид Маматкулович поначалу был категорически против, но потом исправился. Мы здоровались, он даже стал спрашивать, как дела. А вот кто вообще не общался, так это Станислав Саламович.

— Кто в «Амкаре» был самым щедрым к фанатам?

— Рустем Хузин, наверное. И когда был игроком, и потом, когда стал тренером.

— Лично вас команда часто выручала?

— Один раз кроме как на «Амкар», надеяться было не на кого. Это был мой первый выезд в Грозный, и только в аэропорту узнала, что рейса не будет. Они сказали, что всех оповещали, но про меня почему-то забыли. Пришлось брать билет на другой рейс, с неудобной стыковкой в Москве, ехать из Домодедово во Внуково. Деньги мне вернули потом, и когда я прилетела в Грозный, у меня было в кармане пять железных рублей. Это — единственный случай, когда кроме команды, помочь мне было бы некому. Тогда еще карт не было, на которые кто-то кинул бы денег….

— Вы не похожа на любителя фанатского экстрима…

— Автостопом не ездила ни разу. На «собаках» — в смысле, электричками раньше да, приходилось. Но это давно, еще в ФНЛ, когда были спаренные выезды. Там по-другому просто не получалось.

— Что запомнилось после единственного для «Амкара» евровыезда — в «Фулхэм»?

— Нам сначала банеры не разрешали развернуть, но потом пошли навстречу. И вставать запрещали. Но как можно смотреть такой матч сидя? И мы просто стали говорить, что не понимаем по-английски. К нам только один раз подошли и отвязались.

— Сколько народу добралось туда из Перми?

— Человек тридцать. Очень мало времени было на подготовку документов. Спасибо клубу — он подготовил письмо в консульство, которое, наверное, помогло в получении виз.

«ОТ АРМИИ ДО СЕМЬИ»

— Болельщикам других клубов не завидуете?

— Не завидую.

— А фанам скромненького клуба английской пятой лиги, где это реально одна семья, а у болельщиков из поколения в поколение именные места на трибуне…

— А у нас тоже были такие времена, когда «Амкар» только зарождался. Это и правда здорово было — все друг друга знали, в футбол по вторникам играли….

— И вы тоже?

— Да.

— На какой позиции?

— В защите. А потом на работе мини футбольную команду создали, так у нас вообще тренировки по три раза в неделю были.

— В фанатских кругах вы широко известны как Тефаль. Откуда взялось это имя?

— Мы куда-то приехали году в 99-м, ночевали все в одном месте, а я ходила и обо всех заботилась, одеялком укрою, принесу что-то. А тогда как раз появилась эта навязчивая реклама….

— Почему фанаты «Амкара» — одни из самых спокойных в РФПЛ, если говорить о суммах штрафов, которые выписывают клубу?

— Может, у нас больше воспитанности? В Перми можно заранее вносить штрафы в клубный бюджет, только когда мы играем с «Уралом». А в остальном — да, мало нарушений. Хотя файеры все хотят, да и мне тоже кажется, что это красиво. Но наши лидеры общаются с руководством клуба, и у них на этот счет есть договоренности. И у всех нас есть понимание, что у «Амкара» — самый скромный бюджет в РФПЛ, так что не надо наносить клубу ущерб. А тягу к пиротехнике мы компенсируем на наших мероприятиях — если, допустим, день рождения у кого….

«ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБВИ»

— Времена антиамкаровской коалиции, в которую входили фанаты всех окрестных клубов, вы застали?

— Конечно, застала.

— Страдать приходилось из-за этого?

— В Екатеринбурге нам один раз стекла побили в автобусе. Я не пострадала, но стекла в кармашках джинсов были. Ну и в Казани однажды то же самое было.

— А откуда вообще все это пошло?

— Не знаю, может, потому что это был самый молодой и дерзкий клуб, который все время рвался вверх. Вот его и возненавидели конкуренты. А еще — «Амкар» какое-то время не был сильнейшим в своем городе, с ним вовсю сражалось «Динамо». И его болельщики настраивали против «Амкара» всех, кто приезжал в Пермь. Интересное было время — они играли в трех остановках отсюда, и болельщиков поначалу у них было не меньше.

— А вообще, как вы считаете, вот эта взаимная ненависть, которую испытывают фаны некоторых клубов — она идет на пользу футболу, потому что добавляет перца? Или лучше было бы обойтись без этого?

— Я как-то спокойно отношусь. Есть и есть. Может, это и не самое худшее в футболе.

— Вам, например, приятно было бы побывать на игре «Торпедо» — «Локомотив», где горстка фанов одной команды, горстка — другой, больше на стадионе никого и все два тайма звучат только оскорбления?

— Нет, ну это уже перебор. А вот на играх ЦСКА — «Спартак» за противостоянием болельщиков, наверное, следить интересно. Жаль, я ни разу не была на этом дерби.

— А вообще ходите на чужие матчи?

— Когда есть такая возможность, всегда стараюсь. Футбол — это же интересно.

— Какие были самые острые разочарования в вашей жизни?

— Самое неприятное, что я видела, произошло в Краснодаре. Выходит после игры один известный футболист, не буду называть его фамилию, и ребенок лет десяти попросил у него автограф. И этот игрок оттолкнул мальчика и просто шарахнулся от него. Сел в свою шикарную машину и поехал прямо через толпу чуть ли не на полной скорости.

— А если говорить про «Амкар»?

— Ну это же как семья. Ее любишь просто потому, что она есть. Не было у меня разочарований из-за «Амкара».

— Можете себе такую картину представить: вот начинается игра, а вас нет на стадионе?

— Тяжело. Что касается выезда, то, конечно, всякое может случиться. А вот если говорить про домашнюю игру — вообще не могу. Дома я пропустила последний раз игру примерно в 2001-м. У меня поезд в Хабаровск был в пять вечера, а игра начиналась в шесть.