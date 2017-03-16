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16 марта 2017, 12:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

ФК «Урал» не видит большой проблемы в смене арбитра матча с «Рубином»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Урал» не видит большой проблемы в смене арбитра матча 20-го тура чемпионата России с «Рубином». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Урала».

Ранее сообщалось, что арбитр Виталий Мешков отстранен от обслуживания матча 20-го тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и казанским «Рубином». По данным судейского комитета Российского футбольного союза (РФС), Мешков допустил ошибку в матче 17-го тура «Локомотив» — «Краснодар», не назначив в одном из игровых эпизодов пенальти.

«Нет большой разницы, кто судит матч. Это скорее судейские дела, мы не имеем к ним отношения. Мы не в силах что-то поменять, высказывать пожелания и не видим тут большой проблемы», — сказали в пресс-службе.

Встречу будет обслуживать Артем Чистяков, функции резервного судьи выполнит Александр Борисов.

Матч «Урал» — «Рубин» состоится 18 марта на стадионе «СКБ-Банк Арена» в Екатеринбурге.

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