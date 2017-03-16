Файзулин не покинет «Зенит» до окончания контракта

По словам источника, сам футболист вряд ли будет принимать участие в матчах за команду — в тренерском штабе на игрока не рассчитывают, а самому Файзулину вряд ли позволит здоровье.

При этом отмечается, что в клубе с пониманием относятся к ситуации и не намерены расторгать действующее до лета 2018 года соглашение.

Напомним, что 30-летний Файзулин выступает за «Зенит» с 2008 года, провел с тех пор за питерский клуб 157 матчей и забил 21 мяч.