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16 марта 2017, 11:02 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

СМИ: Итальянские клубы присматриваются к защитнику «Ростова»

Ряд итальянских клубов проявляет интерес к 29-летнему защитнику «Ростова» Федору Кудряшову.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, за футболистом следят представители «Дженоа», «Болоньи» и «Торино».

При этом отмечается, что конкретных предложений пока не поступало, так как скауты будут просматривать игрока вплоть до Кубка Конфедераций-2017.

Трансферная стоимость защитника сборной России Федора Кудряшова может составить порядка €5 млн.

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