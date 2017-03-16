СМИ: Итальянские клубы присматриваются к защитнику «Ростова»

Как сообщает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на осведомленный источник, за футболистом следят представители «Дженоа», «Болоньи» и «Торино».

При этом отмечается, что конкретных предложений пока не поступало, так как скауты будут просматривать игрока вплоть до Кубка Конфедераций-2017.

Трансферная стоимость защитника сборной России Федора Кудряшова может составить порядка €5 млн.