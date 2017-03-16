Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).



Матч «Анжи» — «Оренбург» состоится 17 марта. Начало — 19:00 мск. В первом круге команды победителя не выявили, сыграв вничью (0:0).