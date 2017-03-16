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16 марта 2017, 9:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Вход на матч «Анжи» — «Оренбург» будет свободным

Руководство футбольного клуба «Анжи» преподнесло подарок болельщикам команды, сделав вход на матч 20-го тура РФПЛ с «Оренбургом» бесплатным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Болельщики смогут получить билеты в день матча в кассах «Анжи Арены» и через распространителей на территории стадиона (не более 5 билетов в одни руки). Свободный доступ будет на любую из трибун (кроме секторов Diamond и Gold).

Матч «Анжи» — «Оренбург» состоится 17 марта. Начало — 19:00 мск. В первом круге команды победителя не выявили, сыграв вничью (0:0).

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