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16 марта 2017, 9:56 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Куратор ФК «Ростов»: Процесс оздоровления клуба завершится к концу года

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Процесс реорганизации и стабилизации футбольного клуба «Ростов» должен быть завершен к концу года. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор футбольного клуба Игорь Гуськов.

«С июля 2016 года по поручению губернатора Василия Голубева, который принимает активное участие в жизни клуба, осуществляется координация деятельности футбольного клуба “Ростов”, его оздоровление по основным направлениям — и финансовая стабилизация, и улучшение менеджмента, и выстраивание более эффективных взаимоотношений между тренерским штабом, игроками и руководством команды, — сказал он. — За это время много удалось сделать, но процесс оздоровления, реорганизации не завершен, потому что требует больше времени. Окончательная стабилизация клуба произойдет в течение 2017 года, но уже до начала следующего сезона основные мероприятия будут завершены».

Собеседник ТАСС сообщил, что уже произошли замены директора клуба, главного бухгалтера, его заместителя, изменения в юридическом отделе. «В настоящий момент подбираются кандидатуры зама директора клуба, осуществлено обновление совета директоров клуба — там произошла ротация в связи с кадровыми изменениями. На сегодняшний день самое важное — полностью укомплектовать штат», — добавил он.

«Формируется стратегия дальнейшего развития клуба», — отметил Гуськов.

В 2014 году главным тренером «Ростова» был назначен Курбан Бердыев. По итогам прошлого сезона команда добилась лучших результатов в истории клуба — второе место в чемпионате страны и, соответственно, право стартовать в Лиге чемпионов. По окончании сезона ростовчане объявили об уходе Бердыева. В итоге, специалист, который вел переговоры с московскими «Локомотивом» и «Спартаком», а также мог стать главным тренером сборной России, получил пост вице- президента-тренера ростовского клуба, совмещая менеджерские и тренерские функции.

«Ростов» сыграет в четверг в гостях с английским «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. В турнирной таблице чемпионата России команда занимает восьмое место после 19 туров.

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