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16 марта 2017, 2:25 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Рыжков: Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на «Спартак»

Полузащитник тульского «Арсенала» Владислав Рыжков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову высказал мнение относительно разговоров о том, что в успехах московского «Спартака» в нынешнем сезоне есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева.

Полузащитник тульского Арсенала Владислав <span class=error>Рыжков</span> в интервью корреспонденту Чемпионата Даниле <span class=error>Игнатову</span> высказал мнение относительно разговоров о том что в успехах московского Спартака в нынешнем сезоне есть заслуга бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Увеличить
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«Вспомните первый матч РФПЛ в этом сезоне: “Спартак” отлично сыграл против нас, забил четыре гола. Потом случился вылет из Лиги Европы и отставка. Но неизвестно, как бы всё сложилось, если бы Аленичев остался. О “багаже” — футболистам каждый тренер что-то после себя оставляет. Каррера, может, добавил команде эмоций, немного изменил атмосферу. “Спартак” сейчас играет здорово. Думаю, Аленичеву самому нравится смотреть на команду», — поведал Рыжков, который также рассказал, какими были отношения между футболистами и тренером в «Арсенале».
«У нас были идеальные отношения, Дмитрий Анатольевич мог говорить не только о футболе. После выходных спрашивал: “Как дети, как семья? Всё ли в порядке со здоровьем?” Ни слова матом, очень интеллигентный человек. Бывало, конечно, что закипал и пихал команде, но только по делу. Ни разу не слышал, чтобы Аленичев хвастался своим прошлым или себя в пример привёл, хоть мы и часто спрашивали его про жизнь и футбол в Португалии. А на тренировках было видно, что это топ-футболист! До сих пор держу связь с Аленичевым, могу спросить при встрече, как дела», — рассказал Рыжков.

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