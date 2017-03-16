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16 марта 2017, 1:13 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

РФПЛ запретила «Ростову» играть на своем стадионе после матча с МЮ

Футбольный клуб «Ростов» не сможет проводить матчи в рамках Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) на домашнем стадионе «Олимп-2», пока не устранит проблемы с игровым покрытием. Запрет был наложен Комиссией по допуску футбольных полей с натуральным и искусственным покрытием, о чем сообщается на сайте РФПЛ.

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Также Комиссия нашла недостатки у газона стадиона «Центральный» в Казани, на котором выступает местный «Рубин». Клубу также запрещено проводить матчи на арене до «приведения поля в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов».

10 марта полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал, что причиной ничьей (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» стало состояние газона на стадионе «Олимп-2». Перед встречей главный тренер МЮ Жозе Моуриньо затруднился назвать игровое покрытие арены полем. В свою очередь, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитал газон пригодным для проведения встречи.

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«Ростов» остается должен команде зарплату за месяц и премиальные в 110 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /Корр. ТАСС Дмитрий Буянин/. Футбольный клуб «Ростов» остается должен игрокам и тренерскому штабу зарплату за январь, а также премиальные за весь текущий сезон — 110 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области, куратор клуба от региона Игорь Гуськов.
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