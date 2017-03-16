РФПЛ запретила «Ростову» играть на своем стадионе после матча с МЮ

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Также Комиссия нашла недостатки у газона стадиона «Центральный» в Казани, на котором выступает местный «Рубин». Клубу также запрещено проводить матчи на арене до «приведения поля в соответствие установленным требованиями регламентирующих документов».

10 марта полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера рассказал, что причиной ничьей (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» стало состояние газона на стадионе «Олимп-2». Перед встречей главный тренер МЮ Жозе Моуриньо затруднился назвать игровое покрытие арены полем. В свою очередь, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) посчитал газон пригодным для проведения встречи.