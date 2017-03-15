«Ростов» остается должен команде зарплату за месяц и премиальные в 110 млн рублей

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В конце февраля полузащитник ростовчан Кристиан Нобоа сообщил ТАСС, что клуб должен команде зарплату за 3,5 месяца.

«На данный момент полностью выплачена зарплата за 2016 год. Зарплата за январь, которая должна была быть выплачена в феврале, будет выплачена до конца марта, за февраль — в начале апреля. Таким образом, отставание от графика платежей составляет сейчас один месяц», — прокомментировал ситуацию Гуськов.

«Общая задолженность составляет порядка 360 млн рублей и состоит из двух частей. Первая — налоги на фонд по оплате труда, вторая — премиальные основному составу и тренерам, которые не выплачивались в текущем сезоне и составляют 110 миллионов рублей. Зарплата обслуживающему персоналу выплачивается регулярно», — добавил он.

По словам собеседника ТАСС, руководству клуба удалось переломить тенденцию по накоплению долгов. «Причина образовавшихся долгов заключается в том, что в предыдущие годы доходы и расходы не были сбалансированы. Расходы клуба превышали доходы, и задолженность росла. И только с июля 2016 года удалось ситуацию существенно переломить — сейчас задолженность становится все меньше», — сказал он.