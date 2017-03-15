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15 марта 2017, 17:40 | Футбол: Премьер-лига | Lenta.Ru

Кокорин пропустил слушание о лишении водительских прав

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин пропустил заседание суда, на котором должен был рассматриваться вопрос о лишении его водительских прав. Об этом сообщает телеканал «360».

Нападающий <nobr>санкт-петербургского</nobr> Зенита и сборной России Александр <span class=error>Кокорин</span> пропустил заседание суда на котором должен был рассматриваться вопрос о лишении его водительских прав. Об этом сообщает телеканал 360. Увеличить
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Вместе с футболистом в суд Тверского района Москвы не приехал и его адвокат. В результате рассмотрение дела было перенесено на 24 марта. Заседание начнется в 15:00.

14 марта появилась информация, что руководство «Зенита» задумалось о продаже нападающего. Тренерский штаб команды недоволен результативностью форварда, а также обеспокоен его поведением.

25 февраля Кокорин был задержан за нарушение ПДД на Страстном бульваре. По версии следствия, спортсмен за рулем белого Bentley двигался по встречной полосе с превышением скорости.

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