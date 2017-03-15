Кокорин пропустил слушание о лишении водительских прав

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Вместе с футболистом в суд Тверского района Москвы не приехал и его адвокат. В результате рассмотрение дела было перенесено на 24 марта. Заседание начнется в 15:00.

14 марта появилась информация, что руководство «Зенита» задумалось о продаже нападающего. Тренерский штаб команды недоволен результативностью форварда, а также обеспокоен его поведением.

25 февраля Кокорин был задержан за нарушение ПДД на Страстном бульваре. По версии следствия, спортсмен за рулем белого Bentley двигался по встречной полосе с превышением скорости.