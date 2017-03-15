Кокорин пропустил слушание о лишении водительских прав
Нападающий
санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Александр Кокорин пропустил заседание суда, на котором должен был рассматриваться вопрос о лишении его водительских прав. Об этом сообщает телеканал «360».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вместе с футболистом в суд Тверского района Москвы не приехал и его адвокат. В результате рассмотрение дела было перенесено на 24 марта. Заседание начнется в 15:00.
14 марта появилась информация, что руководство «Зенита» задумалось о продаже нападающего. Тренерский штаб команды недоволен результативностью форварда, а также обеспокоен его поведением.
25 февраля Кокорин был задержан за нарушение ПДД на Страстном бульваре. По версии следствия, спортсмен за рулем белого Bentley двигался по встречной полосе с превышением скорости.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter