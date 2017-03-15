КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на матче 19-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи». Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч, — сказал Григорьянц.
Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.
|12.03.2017 16:30
|Зрители 34456
|основной раунд: 19-й тур
|Открытие Арена
Главные тренеры
|Массимо Каррера
|Александр Григорян
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Голевые моменты
|1
|19
|Удары (всего)
|7
|8
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|5
|14
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Александр Егоров (Саранск, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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