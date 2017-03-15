Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29087101/
15 марта 2017, 15:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский «Спартак» на 100 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на матче 19-го тура чемпионата России с махачкалинским «Анжи». Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

КДК РФС оштрафовал Спартак на 100 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники - Фото 1 Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© ИТАР-ТАСС

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч, — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.

12.03.2017 16:30 Зрители 34456 основной раунд: 19-й тур Открытие Арена
Спартак М 1:0 Анжи
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Массимо Каррера Александр Григорян
Голы
67′ Александр Самедов (Д. Комбаров, Р. Зобнин) 19
Составы
Артем Ребров (к) 32
Дмитрий Комбаров 23
Илья Кутепов 18
Сердар Таски 35
Квинси Промес 10
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Лукас Мартинс Фернанду 11
Роман Зобнин 47
69′ Маурисиу 33
Андрей Ещенко 38
90′ Александр Самедов 19
Лоренсо Мельгарехо 25
60′ Ивелин Попов 71
Джано Ананидзе 7
1 Давид Юрченко (к)
57 Магомед Мусалов
2 Гурам Тетрашвили 58′
5 Александр Жиров
45 Тома Фибель 4′
28 Филипп Будковский
77 Аяз Гулиев
92 Сергей Брызгалов
10 Адлан Кацаев 78′
9 Шамиль Асильдаров
91 Павел Яковлев 45′ 28′
8 Арсен Хубулов 47′
99 Александр Прудников 62′
37 Батраз Хадарцев
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Голевые моменты 1
19 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 4
11 Угловые 5
14 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Александр Егоров (Саранск, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
15 марта

Минспорт окажет поддержку Исинбаевой на посту главы наблюдательного совета РУСАДА

Представитель ХК "Медвешчак": речь о выходе клуба из состава КХЛ пока не ведется

Источник: "Зенит" выплатит Луческу €2,5 млн в случае увольнения