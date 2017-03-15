«Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за пропуск Луческу флеш-интервью
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Зенит» на 50 тысяч рублей за пропуск главным тренером команды Мирчей Луческу флеш-интервью после матча 19-го тура чемпионата России с пермским «Амкаром». Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.
«Главный тренер команды не пришел на
Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.
Главные тренеры
|Гаджи Гаджиев
|Мирча Луческу
Голы
|
|
Составы
|
|
Статистика
|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|10
|4
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|15
|14
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Евгений Турбин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Ринат Деушев (Москва, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter