«Зенит» оштрафован на 50 тысяч рублей за пропуск Луческу флеш-интервью

Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

«Главный тренер команды не пришел на флеш-интервью. “Зенит” оштрафован на 50 тысяч рублей», — сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.