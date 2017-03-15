«Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку игры с «Краснодаром»

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Матч 19-го тура прошел в понедельник в Москве и завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

«Болельщики “Локомотива” использовали ненормативную лексику — штраф 90 тысяч. За поздний выход из раздевалки — железнодорожники оштрафованы на 50 тысяч. Также главный тренер Юрий Семин выходил за техническую зону, это третье нарушение — штраф 30 тысяч рублей и предупреждение, что в случае повторения санкции будут тяжелее», — сказал Григорьянц.

Также он отметил, что на 30 тысяч рублей оштрафован футбольный клуб «Оренбург» за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики в матче с казанским «Рубином».

Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.