«Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку игры с «Краснодаром»
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч рублей за задержку на три минуты матча чемпионата России с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Матч 19-го тура прошел в понедельник в Москве и завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.
«Болельщики “Локомотива” использовали ненормативную лексику — штраф 90 тысяч. За поздний выход из раздевалки — железнодорожники оштрафованы на 50 тысяч. Также главный тренер Юрий Семин выходил за техническую зону, это третье нарушение — штраф 30 тысяч рублей и предупреждение, что в случае повторения санкции будут тяжелее», — сказал Григорьянц.
Также он отметил, что на 30 тысяч рублей оштрафован футбольный клуб «Оренбург» за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики в матче с казанским «Рубином».
Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.
|13.03.2017 19:30
|Зрители 9494
|основной раунд: 19-й тур
|Локомотив
|Локомотив М
|1:2
|Краснодар
|Первый тайм: 1:0
|Юрий Семин
|Игорь Шалимов
|
|
|
|
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|7
|Удары (всего)
|5
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|19
|8
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter