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15 марта 2017, 15:53 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Локомотив» оштрафован на 50 тысяч рублей за задержку игры с «Краснодаром»

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал «Локомотив» на 50 тысяч рублей за задержку на три минуты матча чемпионата России с «Краснодаром». Об этом журналистам сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

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© ИТАР-ТАСС

Матч 19-го тура прошел в понедельник в Москве и завершился победой гостевой команды со счетом 2:1.

«Болельщики “Локомотива” использовали ненормативную лексику — штраф 90 тысяч. За поздний выход из раздевалки — железнодорожники оштрафованы на 50 тысяч. Также главный тренер Юрий Семин выходил за техническую зону, это третье нарушение — штраф 30 тысяч рублей и предупреждение, что в случае повторения санкции будут тяжелее», — сказал Григорьянц.

Также он отметил, что на 30 тысяч рублей оштрафован футбольный клуб «Оренбург» за скандирование болельщиками команды ненормативной лексики в матче с казанским «Рубином».

Заседание КДК РФС состоялось в среду в Доме футбола в Москве.

13.03.2017 19:30 Зрители 9494 основной раунд: 19-й тур Локомотив
Локомотив М 1:2 Краснодар
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Юрий Семин Игорь Шалимов
Голы
36′ Владислав Игнатьев 20
7 Павел Мамаев (Ю. Газинский, В. Калешин) 57′
14 Франсиску ду Карму Вандерсон (В. Классон, П. Мамаев) 64′
Составы
Маринату Алвим Гильерме 1
Неманья Пейчинович 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Ренат Янбаев 55
Виталий Денисов 29
Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 4
Алексей Миранчук 59
Маркес Битанкур Майкон 7
Игорь Денисов 27
62′ Владислав Игнатьев 20
Александр Коломейцев 18
88 Андрей Синицын 90+5′
17 Виталий Калешин
12 Кристиан Рамирес
3 Эдиналду Гомес Налду
6 Андреас Гранквист (к)
8 Юрий Газинский
14 Франсиску ду Карму Вандерсон
30 Роман Шишкин
33 Маурисио Перейра 65′
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон 73′
70 Торнике Окриашвили
15 Илья Жигулев 55′
7 Павел Мамаев
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 3
7 Удары (всего) 5
2 Удары в створ 5
3 Угловые 2
11 Фолы 19
8 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Шалимов: Уход Измайлова является большой потерей для ФК «Краснодар»

Шалимов: Уход Измайлова является большой потерей для ФК «Краснодар»

КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Уход российского полузащитника Марата Измайлова, который расторг контракт с футбольным клубом «Краснодар», является большой потерей для команды, так как он является сильным игроком. Об этом на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» рассказал главный тренер российского клуба Игорь Шалимов.
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