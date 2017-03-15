Во вторник, 14 марта стадион «Металлург» посетила комиссия РФПЛ по допуску футбольных полей. «После тщательного осмотра газона было принято решение о возможности проведения матча 20-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России “Крылья Советов” — “Ростов” в Самаре на стадионе “Металлург” 19 марта», — сообщает сайт ПФК «Крылья Советов».

Напомним, в феврале Российский футбольный союз не рекомендовал проводить игры на стадионе «Металлург» из-за неудовлетворительного состояния поля и матч 18-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России «Крылья Советов» — «Локомотив» был проведён в Уфе.

Проведённый техническими службами клуба «Крылья Советов» комплекс мероприятий по восстановлению газона привел к росту травяного покрытия и улучшению качества газона, что позволило проводить домашние матчи в Самаре.

Игроки «Крыльев Советов» на своей клубной базе уже готовятся к матчу с «Ростовом».