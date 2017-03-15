Шалимов: уход Измайлова является большой потерей для ФК "Краснодар"

Измайлов и «Краснодар» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Полузащитник сам обратился к руководству клуба с просьбой разорвать контракт по семейным обстоятельствам.

«Измайлов — это большая потеря. Он очень сильный игрок, который мог нам помочь», — сказал Шалимов.

«Марат перенес много операций на травмированном колене, — продолжил он. — Когда оно перегружается, то начинает болеть, и это хроническое уже. Марат сам изъявил желание покинуть нас. Что будет дальше у Марата с его карьерой — не знаю».

34-летний полузащитник ранее выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту», азербайджанскую «Габалу». В «Краснодаре» играл в 2014—2015 годах, с июля 2016 года. Выступал за сборную России в 2001—2012 годах, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы — 2008.