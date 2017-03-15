Шалимов: Уход Измайлова является большой потерей для ФК «Краснодар»
КРАСНОДАР, 15 марта. /Спец. корр. ТАСС Павел Гуревич/. Уход российского полузащитника Марата Измайлова, который расторг контракт с футбольным клубом «Краснодар», является большой потерей для команды, так как он является сильным игроком. Об этом на
пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги Европы с испанской «Сельтой» рассказал главный тренер российского клуба Игорь Шалимов.
Измайлов и «Краснодар» расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон. Полузащитник сам обратился к руководству клуба с просьбой разорвать контракт по семейным обстоятельствам.
«Измайлов — это большая потеря. Он очень сильный игрок, который мог нам помочь», — сказал Шалимов.
«Марат перенес много операций на травмированном колене, — продолжил он. — Когда оно перегружается, то начинает болеть, и это хроническое уже. Марат сам изъявил желание покинуть нас. Что будет дальше у Марата с его карьерой — не знаю».
34-летний полузащитник ранее выступал за московский «Локомотив», португальские «Спортинг» и «Порту», азербайджанскую «Габалу». В «Краснодаре» играл в 2014—2015 годах, с июля 2016 года. Выступал за сборную России в 2001—2012 годах, завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы — 2008.
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