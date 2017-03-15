Тульский «Арсенал» не верит, что судьи будут помогать «Зениту» в игре РФПЛ

После встречи 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром» со стороны петербуржцев вылилось много критики на судейство. Главный тренер сине- бело-голубых Мирча Луческу заявил, что арбитр Евгений Турбин принял несколько неправильных решений, а также подчеркнул, что «Зенит» всегда играет неудачно, когда матчи обслуживают московские судьи.

«Мы доверяем судьям, которые работают в Российской футбольной премьер-лиге на достаточно хорошем уровне. Это профессиональные люди, мы совершенно спокойно доверяем и Еськову, и всем остальным. Сейчас готовимся в обычном режиме и о судействе лишний раз стараемся не думать, надо быть головой на поле, тогда никаких проблем не будет. Я не верю, что судьи будут кому-то помогать, надо просто играть в футбол», — сказал Балашов.