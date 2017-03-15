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15 марта 2017, 14:57 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Тульский «Арсенал» не верит, что судьи будут помогать «Зениту» в игре РФПЛ

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» не верит, что бригада арбитра Алексея Еськова, которая будет обслуживать матч чемпионата России с «Зенитом», будет помогать петербургскому клубу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.

После встречи 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром» со стороны петербуржцев вылилось много критики на судейство. Главный тренер сине- бело-голубых Мирча Луческу заявил, что арбитр Евгений Турбин принял несколько неправильных решений, а также подчеркнул, что «Зенит» всегда играет неудачно, когда матчи обслуживают московские судьи.

«Мы доверяем судьям, которые работают в Российской футбольной премьер-лиге на достаточно хорошем уровне. Это профессиональные люди, мы совершенно спокойно доверяем и Еськову, и всем остальным. Сейчас готовимся в обычном режиме и о судействе лишний раз стараемся не думать, надо быть головой на поле, тогда никаких проблем не будет. Я не верю, что судьи будут кому-то помогать, надо просто играть в футбол», — сказал Балашов.

Матч «Зенита» с «Арсеналом» состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. Его будет обслуживать судейская бригада во главе с москвичом Еськовым.

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