Тульский «Арсенал» не верит, что судьи будут помогать «Зениту» в игре РФПЛ
МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Тульский футбольный клуб «Арсенал» не верит, что бригада арбитра Алексея Еськова, которая будет обслуживать матч чемпионата России с «Зенитом», будет помогать петербургскому клубу. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор туляков Дмитрий Балашов.
После встречи 19-го тура чемпионата России между «Зенитом» и пермским «Амкаром» со стороны петербуржцев вылилось много критики на судейство. Главный тренер сине-
«Мы доверяем судьям, которые работают в Российской футбольной
Матч «Зенита» с «Арсеналом» состоится в воскресенье в
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