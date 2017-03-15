«Урал» может провести 2−3 тестовых матча ЧР на арене ЧМ-2018 в Екатеринбурге

Футболисты, тренеры и руководство «Урала» в среду посетили строительную площадку стадиона «Екатеринбург-Арена», который летом 2018 года примет 4 мачта группового этапа чемпионата мира. После турнира арена станет домашним стадионом «Урала».

«Стройка идет, и видно, что в декабре этого года стадион уже будет сдан. У нас никаких нет в этом сомнений. Сегодня мы собрались здесь, чтобы команда посмотрела, где мы будем играть после чемпионата мира. Но я думаю, что 2−3 тестовые игры чемпионата страны мы проведем здесь и до мундиаля», — сказал Иванов, чьи слова приводятся на официальном сайте клуба.

Капитан «Урала» Артем Фидлер отметил красоту стадиона. «Самое главное — он будет чисто футбольный. Думаю, зрителям будет очень приятно смотреть матчи. Нам футболистам всегда приятно играть на большом стадионе. Чем быстрее мы начнем проводить здесь свои домашние матчи, тем лучше. Хорошо, что стадион находится в центре города, ведь многие болельщики не ездят на Уралмаш, потому что далеко добираться. А здесь намного удобнее. Думаю, будет гораздо больше зрителей на трибунах», — сказал игрок.