Москва станет лидером по числу имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА стадионов
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Москва станет лидером среди мировых мегаполисов по количеству футбольных арен, имеющих аккредитацию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, который принимает участие в международной выставке недвижимости MIPIM в Каннах (Франция).
«После ввода в эксплуатацию стадионов “Лужники” и “Динамо” Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА», — приводит слова Хуснуллина
По словам заммэра, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении строительных работ на арене «Лужники», а арена «Динамо» будет введена в эксплуатацию весной следующего года.
«Кроме этого, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», — подчеркнул Хуснуллин.
Он напомнил, что ранее в Москве были построены стадионы «Открытие Арена» и «ВЭБ Арена» для клубов «Спартак» и ЦСКА соответственно, которые уже принимают игры национальных сборных и чемпионата России. Кроме этого, собственный стадион с международной аккредитацией есть и у клуба «Локомотив».
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