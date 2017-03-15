Москва станет лидером по числу имеющих аккредитацию УЕФА и ФИФА стадионов

«После ввода в эксплуатацию стадионов “Лужники” и “Динамо” Москва станет одним из самых футбольных мегаполисов мира. Я не знаю другого города, где были бы расположены пять стадионов, аккредитованных УЕФА и ФИФА», — приводит слова Хуснуллина пресс-служба городского стройкомплекса.

По словам заммэра, в течение ближайшего месяца будет получена документация о завершении строительных работ на арене «Лужники», а арена «Динамо» будет введена в эксплуатацию весной следующего года.

«Кроме этого, в преддверии чемпионата мира по футболу будут обустроены 12 тренировочных полей. Всего к этому чемпионату у нас строится 94 спортивных объекта», — подчеркнул Хуснуллин.

Он напомнил, что ранее в Москве были построены стадионы «Открытие Арена» и «ВЭБ Арена» для клубов «Спартак» и ЦСКА соответственно, которые уже принимают игры национальных сборных и чемпионата России. Кроме этого, собственный стадион с международной аккредитацией есть и у клуба «Локомотив».