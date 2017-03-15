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15 марта 2017, 13:08 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Источник: «Зенит» выплатит Луческу €2,5 млн в случае увольнения

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб «Зенит» выплатит €2,5 млн главному тренеру Мирче Луческу в случае расторжения контракта. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к петербургскому клубу.

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Луческу подписал контракт с «Зенитом» летом 2016 года по схеме «2+1» — на два года с возможностью продления на один сезон.

«Компенсация Луческу в случае расторжения соглашения составит порядка €2,5 млн. Также порядка €1 млн получат помощники румынского специалиста», — сказал источник.

После 19 туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от идущего первым «Спартака» на восемь очков.

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