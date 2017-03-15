Измайлов расторг контракт с «Краснодаром»

«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьёй. Исходя из этого, Измайлов обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошёл ему навстречу.



Коллектив ФК “Краснодар” благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», — говорится на официальном сайте «быков».



В текущем сезоне 34-летний футболист, выступавший за «Краснодар» сначала в 2014—2015 годах и вернувшийся снова в прошлом году, провёл в РФПЛ семь матчей и забил один гол.