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15 марта 2017, 13:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Измайлов расторг контракт с «Краснодаром»

«Краснодар» и полузащитник Марат Измайлов достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Краснодар и полузащитник Марат <span class=error>Измайлов</span> достигли договорённости о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Увеличить
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«Обстоятельства сложились таким образом, что Марату в настоящее время необходимо постоянно находиться рядом с семьёй. Исходя из этого, Измайлов обратился в клуб с просьбой расторгнуть действующий контракт, и клуб пошёл ему навстречу.

Коллектив ФК “Краснодар” благодарит футболиста за профессиональную работу и желает ему успехов в дальнейшей трудовой деятельности!», — говорится на официальном сайте «быков».

В текущем сезоне 34-летний футболист, выступавший за «Краснодар» сначала в 2014—2015 годах и вернувшийся снова в прошлом году, провёл в РФПЛ семь матчей и забил один гол.

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