Поле стадиона в Казани будет восстановлено к Кубку конфедераций
МОСКВА, 15 мар —
Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Поле стадиона «Центральный» в Казани будет приведено в надлежащее состояние к матчам Кубка конфедераций, в чемпионате России местный «Рубин» будет играть на «Казань Арене», сообщил корреспонденту «Р-Спорт» руководитель пресс-службы клуба из Татарстана Михаил Степанов.
Комиссия Российской футбольной
«Команда не будет выступать на “Центральном”, она возвращается на “Казань Арену” к игре (21-го тура) с (санкт-петербургским) “Зенитом”. А за газоном на “Центральном” клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных. Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово», — сказал Степанов по телефону.
«Казань Арена» примет 4 матча Кубка конфедераций — три на групповом этапе и один полуфинал.
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