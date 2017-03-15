Поле стадиона в Казани будет восстановлено к Кубку конфедераций

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России по футболу на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

«Команда не будет выступать на “Центральном”, она возвращается на “Казань Арену” к игре (21-го тура) с (санкт-петербургским) “Зенитом”. А за газоном на “Центральном” клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных. Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово», — сказал Степанов по телефону.

«Казань Арена» примет 4 матча Кубка конфедераций — три на групповом этапе и один полуфинал.