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15 марта 2017, 12:46 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Поле стадиона в Казани будет восстановлено к Кубку конфедераций

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Поле стадиона «Центральный» в Казани будет приведено в надлежащее состояние к матчам Кубка конфедераций, в чемпионате России местный «Рубин» будет играть на «Казань Арене», сообщил корреспонденту «Р-Спорт» руководитель пресс-службы клуба из Татарстана Михаил Степанов.

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску полей (газонов) с натуральным и искусственным покрытием наложила запрет на проведение матчей чемпионата России по футболу на стадионы «Олимп-2» в Ростове-на-Дону и «Центральный» в Казани. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

«Команда не будет выступать на “Центральном”, она возвращается на “Казань Арену” к игре (21-го тура) с (санкт-петербургским) “Зенитом”. А за газоном на “Центральном” клуб будет следить, он восстановит его. Эта арена будет использоваться в рамках Кубка конфедераций как одна из тренировочных. Сейчас там идет реконструкция. Конкретно о сроках восстановления поля пока говорить сложно, но к Кубку конфедераций все будет готово», — сказал Степанов по телефону.

«Казань Арена» примет 4 матча Кубка конфедераций — три на групповом этапе и один полуфинал.

Рубин
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РФПЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»

РФПЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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