РФПЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»). Об этом сообщает пресс-служба лиги.
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В 20-м туре клубы сыграют на выезде, однако уже в следующем туре проведут домашние встречи. «Ростов» примет «Краснодар», а «Рубин» —
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