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15 марта 2017, 12:21 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

РФПЛ наложила запрет на проведение матчей на стадионах «Ростова» и «Рубина»

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей наложила запрет на проведение игр на стадионах «Ростова» («Олимп-2») и казанского «Рубина» («Центральный»). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Отмечается, что данное решение было принято из-за неудовлетворительного состояния полей на аренах.

В 20-м туре клубы сыграют на выезде, однако уже в следующем туре проведут домашние встречи. «Ростов» примет «Краснодар», а «Рубин» — санкт-петербургский «Зенит». О том, где пройдут встречи, не сообщается.

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Поле стадиона в Казани будет восстановлено к Кубку конфедераций

МОСКВА, 15 мар — Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Поле стадиона «Центральный» в Казани будет приведено в надлежащее состояние к матчам Кубка конфедераций, в чемпионате России местный «Рубин» будет играть на «Казань Арене», сообщил корреспонденту «Р-Спорт» руководитель пресс-службы клуба из Татарстана Михаил Степанов.
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