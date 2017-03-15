Калачёв набрал 4,53 балла. Второе место занял защитник Миха Мевля — 4,49 балла, а замкнул тройку призёров ещё один защитник Сесар Навас — 4,47 балла.



Голкипер Никита Медведев, который, по мнению посетителей «Чемпионата», был лучшим игроком в составе «Ростова», по итогам голосования на сайте клуба стал лишь четвёртым — 4,44 очка. Пятое место занял полузащитник Александр Гацкан — 4,28 очка.