Калачёв — лучший игрок «Ростова» в матче с «Тереком»
Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв был признан лучшим игроком команды в матче 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0). Таков итог голосования, проходившего на официальном сайте ростовчан.
Калачёв набрал 4,53 балла. Второе место занял защитник Миха Мевля — 4,49 балла, а замкнул тройку призёров ещё один защитник Сесар Навас — 4,47 балла.
Голкипер Никита Медведев, который, по мнению посетителей «Чемпионата», был лучшим игроком в составе «Ростова», по итогам голосования на сайте клуба стал лишь четвёртым — 4,44 очка. Пятое место занял полузащитник Александр Гацкан — 4,28 очка.
Главные тренеры
|Иван Данильянц
|Рашид Рахимов
Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|3
|2
|Удары в створ
|0
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|14
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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