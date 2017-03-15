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15 марта 2017, 10:10 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Калачёв — лучший игрок «Ростова» в матче с «Тереком»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв был признан лучшим игроком команды в матче 20-го тура РФПЛ с «Тереком» (0:0). Таков итог голосования, проходившего на официальном сайте ростовчан.

Калачёв набрал 4,53 балла. Второе место занял защитник Миха Мевля — 4,49 балла, а замкнул тройку призёров ещё один защитник Сесар Навас — 4,47 балла.

Голкипер Никита Медведев, который, по мнению посетителей «Чемпионата», был лучшим игроком в составе «Ростова», по итогам голосования на сайте клуба стал лишь четвёртым — 4,44 очка. Пятое место занял полузащитник Александр Гацкан — 4,28 очка.

12.03.2017 19:00 Зрители 9734 основной раунд: 19-й тур Олимп-2
Ростов 0:0 Терек
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Иван Данильянц Рашид Рахимов
Составы
Никита Медведев 77
Миха Мевля 23
16′ Гонсалес Сесар Навас 44
64′ Александр Гацкан (к) 84
Кристиан Нобоа 16
Александр Ерохин 89
Дмитрий Полоз 7
Сердар Азмун 20
28′ 73′ Игорь Киреев 8
Тимофей Калачев 2
88′ Денис Терентьев 5
Хорен Байрамян 19
73′ Андрей Препелицэ 28
Александр Бухаров 11
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади
4 Вилькер Анхель
15 Андрей Семенов
21 Одисе Роши
3 Норберт Дьембер
14 Далер Кузяев 70′
77 Бернард Бериша 78′
23 Факундо Пирис
27 Магомед Оздоев 90′
55 Игорь Лебеденко
18 Беким Балай 88′
17 Аблай Мбенг
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 0
8 Удары (всего) 3
2 Удары в створ 0
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 3
12 Фолы 14
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Терек
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