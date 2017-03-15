Семин может покинуть «Локомотив» в конце сезона
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин может лишиться своего поста в «Локомотиве» в случае невыполнения главной задачи на сезон — попадания команды в Еврокубки.
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Контракт действующего главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина истекает летом 2017 года, однако руководство «железнодорожников» не спешит начинать переговоры с наставником по поводу продления договора.
«Руководство намерено дождаться окончания сезона, чтобы дать адекватную и справедливую оценку работе тренера исходя из результатов команды в чемпионате и Кубке России. От Семина ждут, что он выведет “Локомотив” из кризиса и пробьется с
Президент «Локомотива» Илья Геркус отказался комментировать ситуацию вокруг Семина, однако подтвердил информацию о том, что выход в Еврокубки является основной целью «железнодорожников» в нынешнем сезоне.
Семин возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года, сменив на посту наставника команды Игоря Черевченко. Контракт со специалистом был заключен по схеме «1+1».
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