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15 марта 2017, 8:04 | Футбол: Премьер-лига | Известия.Ру

Семин может покинуть «Локомотив» в конце сезона

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин может лишиться своего поста в «Локомотиве» в случае невыполнения главной задачи на сезон — попадания команды в Еврокубки.

Российский специалист останется без работы в случае невыхода команды в <span class=error>Еврокубки</span>. Увеличить
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Контракт действующего главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина истекает летом 2017 года, однако руководство «железнодорожников» не спешит начинать переговоры с наставником по поводу продления договора.

«Руководство намерено дождаться окончания сезона, чтобы дать адекватную и справедливую оценку работе тренера исходя из результатов команды в чемпионате и Кубке России. От Семина ждут, что он выведет “Локомотив” из кризиса и пробьется с красно-зелеными как минимум в Лигу Европы. Невыполнение же главной задачи, вероятнее всего, повлечет за собой его отставку», — рассказал «Известиям» источник в московском клубе.

Президент «Локомотива» Илья Геркус отказался комментировать ситуацию вокруг Семина, однако подтвердил информацию о том, что выход в Еврокубки является основной целью «железнодорожников» в нынешнем сезоне.

Семин возглавил «Локомотив» 26 августа 2016 года, сменив на посту наставника команды Игоря Черевченко. Контракт со специалистом был заключен по схеме «1+1».

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