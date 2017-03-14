Молодёжной команде «Зенита» засчитали техническое поражение в игре с «Эмполи»

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Питерская команда после гола Кирилла Капленко с пенальти вышла вперёд в счёте, однако на 67-й минуте итальянцы отыгрались. Однако сегодня оргкомитет турнира принял решение засчитать «Зениту» техническое поражение за нарушение регламента, сообщает пресс-служба клуба.



По правилам соревнования по ходу второго тайма можно делать три замены, но тренерский штаб российской команды во главе с Игорем Симутенковым после перерыва произвёл четыре замены. Таким образом, результат встречи был аннулирован, а петербуржцам засчитано техническое поражение со счётом 0:3.



Следующий матч на турнире «Зенит» проведёт 15 марта против «Асколи».