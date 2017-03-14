Молодёжной команде «Зенита» засчитали техническое поражение в игре с «Эмполи»
13 марта молодёжная команда «Зенита» в первом матче международного турнира Viareggio Cup сыграла вничью с «Эмполи» со счётом 1:1.
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Питерская команда после гола Кирилла Капленко с пенальти вышла вперёд в счёте, однако на 67-й минуте итальянцы отыгрались. Однако сегодня оргкомитет турнира принял решение засчитать «Зениту» техническое поражение за нарушение регламента, сообщает
По правилам соревнования по ходу второго тайма можно делать три замены, но тренерский штаб российской команды во главе с Игорем Симутенковым после перерыва произвёл четыре замены. Таким образом, результат встречи был аннулирован, а петербуржцам засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
Следующий матч на турнире «Зенит» проведёт 15 марта против «Асколи».
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