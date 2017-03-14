Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»

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Ох, и нелегкое дело — прогнозировать. Это уравнение с множеством неизвестных. Здесь очень много «если». Вот потеряет «Зенит» очки с «Арсеналом», Мирчу Луческу отправят в отставку — и что тогда? Питерцы могут как воодушевиться, так и «поплыть». Или в матче «Спартака» с «Локомотивом» получат серьезные травмы Промес и Зе Луиш — и что тогда? Всего учесть невозможно. Таков футбол. И особенно чемпионат России.

С другой стороны, на истину в последней инстанции никто и не претендует. А дело-то интересное! Кто ж не любит очки считать? Итак, приступим.

«СПАРТАК»: ИСПЫТАНИЕ ЛИДЕРАМИ

Календарь: «Локомотив» (г) — 3 очка, «Оренбург» (д) — 3, «Уфа» (г) — 1, «Зенит» (д) — 0, «Ростов» (г) — 1, «Урал» (д) — 3, ЦСКА (г) — 1, «Томь» (д) — 3, «Амкар» (г) — 1, «Терек» (д) — 3, «Арсенал» (г) — 3.

Итого: 66 очков.

Календарь у красно-белых сложный: очные встречи с «Зенитом» и ЦСКА, тяжелейшие выезды в Ростов-на-Дону, Пермь и Уфу, много матчей с командами, практикующими тактику с тремя центральными защитниками.

Скорее всего, случится поражение от «Зенита». Во-первых, в последние годы «Спартак» неудачно с ним играет — две победы в десяти матчах, пара десятков пропущенных мячей. Во-вторых, интуиция. Обязательно забьет Дзюба. Обязательно! И именно в этом матче напомнит о себе Кокорин.

В нескольких ничейных матчах могут быть как победа, так и поражение. Например, в Уфе: Сергей Семак своих ребят настроит, как на финал Лиги чемпионов. Тем более что «Уфа» и до его прихода кусала топ-клубы, «Спартак» в том числе — осеннее поражение на «Открытие Арене» запомнилось красно-белым надолго.

То же самое можно сказать о гостевых матчах с «Амкаром» и «Ростовом». Если ростовчане каким-то чудом пройдут в четвертьфинал Лиги Европы, то это будет одна история. Ответный матч будет за пару дней до «Спартака» — вполне могут и пожертвовать чемпионатом России, как делали уже не раз. А не пройдет «Ростов» дальше — это будет совсем другая история.

Оптимистичный сценарий — 66 очков и первое место.

ЦСКА: ВЗЯТЬ КАЗАНЬ И КРАСНОДАР

Календарь: «Терек» (г) — 3 очка, «Крылья Советов» (д) — 3, «Краснодар» (г) — 0, «Ростов» (д) — 1, «Уфа» (г) — 3, «Локомотив» (д) — 3, «Спартак» (д) — 1, «Амкар» (г) — 1, «Арсенал» (д) — 3, «Рубин» (г) — 1, «Анжи» (д) — 3.

Итого: 58 очков.

У ЦСКА календарь, наверное, даже сложнее, чем у «Спартака»: нет «Зенита», но есть гостевые матчи с «Краснодаром» и «Рубином». И, опять же, много встреч с командами, у которых хорошо поставлена игра в обороне. ЦСКА и сам такой, в этом его козырь — забить армейцам почти невозможно. Но в оставшихся матчах потребуется умение взламывать оборону. А что у ЦСКА с атакой, до конца не ясно. Явно не по игре с «Томью» об этом судить.

Как и «Спартак», красно-синие потерпят одно поражение — от «Краснодара». Ну, «быки» любят обыгрывать равных себе — примерно так же, как терять очки в матчах с середняками и даже аутсайдерами. К тому же в трех последних домашних встречах «Краснодар» побеждал ЦСКА.

А вот «Терека» в гостях — а ближайший матч именно в Грозном — не стоит бояться. Весной он обычно решает какие-то свои задачи, с турнирной таблицей не всегда связанные.

«ЗЕНИТ»: НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ГОСТЯХ

Календарь: «Арсенал» (д) — 3, «Рубин» (г) — 1, «Анжи» (д) — 3, «Спартак» (г) — 3, «Урал» (д) — 3, «Оренбург» (г) — 3, «Томь» (г) — 3, «Терек» (д) — 3, «Крылья Советов» (г) — 3, «Краснодар» (д) — 1, «Локомотив» (г) — 1.

Итого: 63 очка.

Опять же, это оптимистичный сценарий — если «Зенит» благополучно преодолеет накрывшую его турбулентность и задействует весь свой кадрово-тактический потенциал. Если покатится вниз, что тоже возможно, прогноз придется пересмотреть. Пока непонятно, насколько глубока яма, в которую сейчас провалились питерцы.

Календарь можно назвать средним по сложности, даже легким. Нет всех самых неприятных, колючих команд последнего времени — «Ростова», «Амкара», «Уфы». Пять матчей дома. А дома «Зенит» берет 87 процентов очков (больше только «Спартак» — 90 процентов).

Зато «Зенит» ужасно играет в гостях — 37 процентов очков, и это лишь шестой результат в лиге. Но на финише сложных выездов всего три: «Спартак», «Локомотив» и «Рубин». Со «Спартаком» мы разобрались — Дзюба и Кокорин сделают результат. Из Казани и Черкизова питерцы наверняка увезут хотя бы по одному очку. Остальные гостевые матчи — с аутсайдерами.

ВЫВОД

Выходит, что «Спартак» с 66 очками финиширует первым, а «Зенит», отстав на три балла, получит вторую путевку в Лигу чемпионов. Какое место с 58 очками займет ЦСКА — неизвестно. Для бронзы этого может и не хватить — «Краснодар» сейчас отстает всего на четыре балла.