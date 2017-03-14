Кто станет чемпионом? Изучаем календарь «Спартака», ЦСКА и «Зенита»
«Советский спорт» прикинул, сколько очков могут набрать главные претенденты на чемпионский титул в оставшихся матчах.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Ох, и нелегкое дело — прогнозировать. Это уравнение с множеством неизвестных. Здесь очень много «если». Вот потеряет «Зенит» очки с «Арсеналом», Мирчу Луческу отправят в отставку — и что тогда? Питерцы могут как воодушевиться, так и «поплыть». Или в матче «Спартака» с «Локомотивом» получат серьезные травмы Промес и Зе Луиш — и что тогда? Всего учесть невозможно. Таков футбол. И особенно чемпионат России.
С другой стороны, на истину в последней инстанции никто и не претендует. А
«СПАРТАК»: ИСПЫТАНИЕ ЛИДЕРАМИ
Календарь: «Локомотив» (г) — 3 очка, «Оренбург» (д) — 3, «Уфа» (г) — 1, «Зенит» (д) — 0, «Ростов» (г) — 1, «Урал» (д) — 3, ЦСКА (г) — 1, «Томь» (д) — 3, «Амкар» (г) — 1, «Терек» (д) — 3, «Арсенал» (г) — 3.
Итого: 66 очков.
Календарь у
Скорее всего, случится поражение от «Зенита».
В нескольких ничейных матчах могут быть как победа, так и поражение. Например, в Уфе: Сергей Семак своих ребят настроит, как на финал Лиги чемпионов. Тем более что «Уфа» и до его прихода кусала
То же самое можно сказать о гостевых матчах с «Амкаром» и «Ростовом». Если ростовчане
Оптимистичный сценарий — 66 очков и первое место.
ЦСКА: ВЗЯТЬ КАЗАНЬ И КРАСНОДАР
Календарь: «Терек» (г) — 3 очка, «Крылья Советов» (д) — 3, «Краснодар» (г) — 0, «Ростов» (д) — 1, «Уфа» (г) — 3, «Локомотив» (д) — 3, «Спартак» (д) — 1, «Амкар» (г) — 1, «Арсенал» (д) — 3, «Рубин» (г) — 1, «Анжи» (д) — 3.
Итого: 58 очков.
У ЦСКА календарь, наверное, даже сложнее, чем у «Спартака»: нет «Зенита», но есть гостевые матчи с «Краснодаром» и «Рубином». И, опять же, много встреч с командами, у которых хорошо поставлена игра в обороне. ЦСКА и сам такой, в этом его козырь — забить армейцам почти невозможно. Но в оставшихся матчах потребуется умение взламывать оборону. А что у ЦСКА с атакой, до конца не ясно. Явно не по игре с «Томью» об этом судить.
Как и «Спартак»,
А вот «Терека» в гостях — а ближайший матч именно в Грозном — не стоит бояться. Весной он обычно решает
«ЗЕНИТ»: НАУЧИТЬСЯ ИГРАТЬ В ГОСТЯХ
Календарь: «Арсенал» (д) — 3, «Рубин» (г) — 1, «Анжи» (д) — 3, «Спартак» (г) — 3, «Урал» (д) — 3, «Оренбург» (г) — 3, «Томь» (г) — 3, «Терек» (д) — 3, «Крылья Советов» (г) — 3, «Краснодар» (д) — 1, «Локомотив» (г) — 1.
Итого: 63 очка.
Опять же, это оптимистичный сценарий — если «Зенит» благополучно преодолеет накрывшую его турбулентность и задействует весь свой
Календарь можно назвать средним по сложности, даже легким. Нет всех самых неприятных, колючих команд последнего времени — «Ростова», «Амкара», «Уфы». Пять матчей дома. А дома «Зенит» берет 87 процентов очков (больше только «Спартак» — 90 процентов).
Зато «Зенит» ужасно играет в гостях — 37 процентов очков, и это лишь шестой результат в лиге. Но на финише сложных выездов всего три: «Спартак», «Локомотив» и «Рубин». Со «Спартаком» мы разобрались — Дзюба и Кокорин сделают результат. Из Казани и Черкизова питерцы наверняка увезут хотя бы по одному очку. Остальные гостевые матчи — с аутсайдерами.
ВЫВОД
Выходит, что «Спартак» с 66 очками финиширует первым, а «Зенит», отстав на три балла, получит вторую путевку в Лигу чемпионов. Какое место с 58 очками займет ЦСКА — неизвестно. Для бронзы этого может и не хватить — «Краснодар» сейчас отстает всего на четыре балла.
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