«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в Самаре
Комиссия Российской футбольной
премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей после тщательного осмотра газона приняла решение о возможности проведения матча 20-го тура «Крылья Советов» — «Ростов» в Самаре.
Встреча пройдет на стадионе «Металлург» 19 марта. Начало игры — в 14.00 по московскому времени. Напомним, что предыдущий домашний матч внутреннего первенства с «Локомотивом» (0:3) самарцы провели в Уфе.
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