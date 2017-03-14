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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29074666/
14 марта 2017, 17:24 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

«Крылья Советов» и «Ростов» сыграют в Самаре

Комиссия Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по допуску футбольных полей после тщательного осмотра газона приняла решение о возможности проведения матча 20-го тура «Крылья Советов» — «Ростов» в Самаре.

Встреча пройдет на стадионе «Металлург» 19 марта. Начало игры — в 14.00 по московскому времени. Напомним, что предыдущий домашний матч внутреннего первенства с «Локомотивом» (0:3) самарцы провели в Уфе.

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