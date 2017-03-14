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14 марта 2017, 16:31 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Михаил Боярский: «Зенит» уже вряд ли догонит «Спартак»

Народный артист России, известный актер и прославленный болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что в петербургском клубе существует целый комплекс проблем.

— Знаете, когда команда проигрывает, вопросы к судейству есть всегда. Вероятно, в футболе все-таки должны быть некоторые технические приспособления, позволяющие объективно оценивать тот или иной игровой эпизод. Обидно очень, что уступили «Амкару». «Спартак», например, свой матч выиграл, а мы потеряли очки. Красно-белых мы теперь уже вряд ли догоним. Остается надежда, дай бог, на второе место по итогам сезона. Нет командной игры, болельщики недовольны, а как выходить из этой ситуации — непонятно.

— Может, дело в Луческу?

— Искать причину очень сложно. Можно повесить всех собак на него, но зачем? Он ведь в клубе не один. Сейчас у «Зенита» слабое нападение, впереди остро почти никто не играет. Не совсем понятно, зачем покупались атакующие футболисты. Да и другой вопрос встает: зачем покупали Ивановича и остальных? Матч с «Амкаром» проигран, очки потеряны, говорить тут нечего. Элемент недовольства есть у всех.

Спартак М
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