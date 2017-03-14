Максим Митрофанов: У «Зенита» большой кредит доверия к Луческу
Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подчеркнул, что команда настроена на борьбу за чемпионство. По его словам, у клуба большой кредит доверия к главному тренеру
сине-бело-голубых Мирче Луческу.
— Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава, — приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова. — Да, есть
Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?
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