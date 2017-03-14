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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29073958/
14 марта 2017, 16:30 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Максим Митрофанов: У «Зенита» большой кредит доверия к Луческу

Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов подчеркнул, что команда настроена на борьбу за чемпионство. По его словам, у клуба большой кредит доверия к главному тренеру сине-бело-голубых Мирче Луческу.

— Луческу опытный тренер, кредит доверия к нему большой. Понятно, что не все идет гладко, потому что произошло довольно большое обновление состава, — приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова. — Да, есть какие-то сложности, но команда работает и работает напряженно.

Все ребята настроены на борьбу за чемпионство. Ну и что, что отрыв 8 очков за 11 туров до конца? Если бояться играть в футбол и постоянно смотреть на отрыв, то тогда зачем вообще участвовать в соревнованиях?

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