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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/29072788/
14 марта 2017, 15:30 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

Константин Генич: Поле в Казани — это позор. Нельзя купить игроков на 40 млн и выпускать их на огород

Комментатор «Матч ТВ» Констатин Генич раскритиковал газон на Центральном стадионе в Казани, где 11 марта прошел матч чемпионата России между «Рубином» и «Оренбургом» (0:0).

— То, что мы видели в Казани — это просто позор и самая настоящая катастрофа. Для такого города с такими возможностями с тремя стадионами… Там есть искусственное поле на базе, где проводились матчи — почему там нельзя было играть? Когда ты привозишь Хэмильтона или Росберга, посадив их в «Жигули», попросишь их обогнать всех, но они этого не сделают, потому что возможности и ресурсы машины будут ограничены. Привозя футболистов на 40 миллионов нельзя выпускать их на огород. Игрок высокого класса имеет преимущества на хорошем газоне, а не на плохом, — цитирует Генича «Бизнес Online».

После 19 туров «Рубин» занимает девятое место, в активе команды 27 очков.

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