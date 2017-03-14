— То, что мы видели в Казани — это просто позор и самая настоящая катастрофа. Для такого города с такими возможностями с тремя стадионами… Там есть искусственное поле на базе, где проводились матчи — почему там нельзя было играть? Когда ты привозишь Хэмильтона или Росберга, посадив их в «Жигули», попросишь их обогнать всех, но они этого не сделают, потому что возможности и ресурсы машины будут ограничены. Привозя футболистов на 40 миллионов нельзя выпускать их на огород. Игрок высокого класса имеет преимущества на хорошем газоне, а не на плохом, — цитирует Генича «Бизнес Online».

После 19 туров «Рубин» занимает девятое место, в активе команды 27 очков.