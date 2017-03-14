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14 марта 2017, 14:18 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

А. Бутенко: Я за введение автоматической фиксации взятия ворот

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко поддерживает идею введения в чемпионате России системы автоматической фиксации взятия ворот.

Об этом Бутенко заявил после заседания контрольно-квалифицированной комиссии, которая признала верными все решения в матче «Амкар — Зенит» (1:0), кроме одного. После игры появилась информация о том, что «Зенит» намерен поднять вопрос о введении в РФПЛ системы видеофиксации гола.

«Контрольно-квалификационная комиссия признала верными все решения в матче “Амкар — Зенит”, кроме одного. На 45+ минуте арбитр не показал жёлтую карточку Хави Гарсии за грубую игру в борьбе за верховой мяч. Что касается незасчитанного гола, то ни одна видеозапись не даёт возможности утверждать, было взятие ворот или нет. Единственным вариантом определить взятие ворот было либо камера на линии ворот, либо система определения гола.

Введение в чемпионате России системы автоматической фиксации взятия ворот на комиссии не обсуждали. Это не в нашей компетенции. Моё личное мнение — система нужна. Да, это стоит баснословных денег, но больше таких эпизодов, как в матче “Амкар” — “Зенит”, не будет. Сколько будет стоить? Столько, сколько денег вложили. Если будет два подобных эпизода, то сумма будет делиться на два», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.

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