В ведении бога и судьи… Как назначают судей в России и в Европе

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Зенит» недоволен судейскими решениями, Гаджиев за это критикует «Зенит». Недовольны судейством болельщики «Спартака». А в судейском департаменте ссылаются вовсе на то, что взятие ворот — в ведении бога, а не людей со свистком. Какие существуют сегодня методы вернуть доверие к судьям, казалось бы уже безвозвратно утерянное?

Был недолгий период, когда ситуация решалась приглашением на ключевые матчи арбитров из-за рубежа. Было это во время первого прихода в РФС Виталия Мутко. Первый матч отсудил Флориан Майер 22 мая 2005 года. Это была игра «Спартак» -ЦСКА. Последний — Клаус Бо Ларсен 29 сентября 2007-го — «Зенит» — ЦСКА. Полный список матчей умещается на одной страничке. Иногда это были топ-матчи. Иногда — просто приглашение соседа. Скажем, матч «Луч-Энергия» — «Спартак» в 2006 году обслуживал японец Тору Камикава. «Спартак» тогда, кстати, проиграл 0:1. Но это не мешало именно Леониду Федуну в эпоху Сергея Фурсенко неоднократно поднимать вопрос о возобновлении практики приглашения зарубежных рефери.

Сергей Фурсенко тогда соскакивал очень забавно:

— Иностранный арбитр никому не подчиняется. Приехал — отсудил — уехал. Это неправильно.

Хотя, в общем-то, все понимают, что именно такой арбитр и нужен.

Было еще и такое, памятное:

— Такого рода шабашку наш судейский комитет не поддержит.

Правда, у самого судейского комитета никто не спрашивал. Там шабашил в ту пору г-н Розетти, который очень быстро опроверг миф о неспособности иноземца быстро вписаться в специфические российские схемы.

Система назначения судей время от времени видоизменяется. Но все назначения не прозрачны и основываются на довольно размытых принципах. Бывала ситуация, когда в списке было всего 14 или 15 человек, то есть некоторые арбитры без отдыха получаоли назначения на два тура подряд — о какой ротации можно говорить? (В Европе, кстати, в списке — до 30−35 арбитров в каждой из лиг). Не меняется только суть: критика в адрес судей не ослабевает. «Советский спорт» решил посмотреть, по какому принципу назначают арбитров на матчи за рубежом.

Как назначают судей в Англии.

Судей на матчи АПЛ назначает технический директор судейского коммитета известный в недавнем прошлом арбитр — Говард Уэбб. Никакой демократии. Никакой коллегиальности.

Как назначают судей в Испании.

На матчи Примеры и других лиг Испании судей назначает судейский комитет, исходя из рейтинга, который постоянно обновляется. На топовые матчи назначаются лучшие в списке на данный момент.

Как назначают судей в Серии А.