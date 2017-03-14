В ведении бога и судьи… Как назначают судей в России и в Европе
Количество разговоров о судействе вновь превышает все привычные отметки на шкале гнева футбольных функционеров.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит» недоволен судейскими решениями, Гаджиев за это критикует «Зенит». Недовольны судейством болельщики «Спартака». А в судейском департаменте ссылаются вовсе на то, что взятие ворот — в ведении бога, а не людей со свистком. Какие существуют сегодня методы вернуть доверие к судьям, казалось бы уже безвозвратно утерянное?
Был недолгий период, когда ситуация решалась приглашением на ключевые матчи арбитров
Сергей Фурсенко тогда соскакивал очень забавно:
— Иностранный арбитр никому не подчиняется. Приехал — отсудил — уехал. Это неправильно.
Хотя, в
Было еще и такое, памятное:
— Такого рода шабашку наш судейский комитет не поддержит.
Правда, у самого судейского комитета никто не спрашивал. Там шабашил в ту пору
Система назначения судей время от времени видоизменяется. Но все назначения не прозрачны и основываются на довольно размытых принципах. Бывала ситуация, когда в списке было всего 14 или 15 человек, то есть некоторые арбитры без отдыха получаоли назначения на два тура подряд — о какой ротации можно говорить? (В Европе, кстати, в списке — до 30−35 арбитров в каждой из лиг). Не меняется только суть: критика в адрес судей не ослабевает. «Советский спорт» решил посмотреть, по какому принципу назначают арбитров на матчи за рубежом.
Как назначают судей в Англии.
Судей на матчи АПЛ назначает технический директор судейского коммитета известный в недавнем прошлом арбитр — Говард Уэбб. Никакой демократии. Никакой коллегиальности.
Как назначают судей в Испании.
На матчи Примеры и других лиг Испании судей назначает судейский комитет, исходя из рейтинга, который постоянно обновляется. На топовые матчи назначаются лучшие в списке на данный момент.
Как назначают судей в Серии А.
Ассоциация судей Италии назначает их, исходя из своих соображений. Нет никакой прозрачности в этом вопросе. Там постоянно случаются судейские скандалы
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