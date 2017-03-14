Фанаты «Зенита» купили телевизор высокой четкости не засчитавшему гол арбитру

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Об этом сообщается на странице фанатского движения «Ландскрона» во «ВКонтакте».

«Люди, заинтересованные в развитии нашего футбола и судейства, нашлись и на центральных секторах. В результате к отправке готовы два телевизора, один — руководителю департамента судейства и инспектирования РФС Будогосскому, второй — арбитру Турбину», — говорится на странице «Ландскроны».

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Работа Турбина в матче 19-го тура между пермским «Амкаром» и «Зенитом» (1:0), который пришел в Перми 12 марта, вызвала недовольство игроков гостей. В частности, нападающий Артем Дзюба назвал арбитра «героем матча». По мнению форварда, московский рефери ошибочно не засчитал гол хавбека Зенита Хави Гарсии на 7-й минуте матча.

Будогосский после встречи заявил, что Турбин не допускал ошибок, повлиявших на результат.