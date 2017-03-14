ЦСКА объявил о назначении Долматова на должность координатора молодёжной команды

68-летний специалист будет работать в качестве координатора молодёжной команды и старших возрастов школы. Об этом говорится на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».



На протяжении тренерской карьеры Олег Долматов тренировал такие команды, как «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-2», «Динамо» (Сухуми), новороссийский «Черноморец», «Кубань», «Динамо СПб», «Ворскла», «Шинник», «Локомотив», «Ростов», «Химки».

