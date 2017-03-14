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14 марта 2017, 13:53 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

ЦСКА объявил о назначении Долматова на должность координатора молодёжной команды

Известный российский тренер Олег Долматов, который с 1998 по 2000 год работал с московским ЦСКА, вернулся в «армейский» клуб.

68-летний специалист будет работать в качестве координатора молодёжной команды и старших возрастов школы. Об этом говорится на официальной странице ЦСКА в «Твиттере».

На протяжении тренерской карьеры Олег Долматов тренировал такие команды, как «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-2», «Динамо» (Сухуми), новороссийский «Черноморец», «Кубань», «Динамо СПб», «Ворскла», «Шинник», «Локомотив», «Ростов», «Химки».

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